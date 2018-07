3e foire Adebabaï, demandez le programme!

Les 14 et 15 juillet 2018, l’Atelier Adebabaï organise la 3e édition de la Foire Adebabaï du livre et de l’image imprimée à Pantin. Organisé par l’Atelier Adebabaï, l’évènement se déroule en partenariat avec La Halle Papin et le festival Partir en Livre du CNL. Cette année encore, la foire promet « partage, découvertes et convivialité autour de livres et de créations imprimés et digitales pour petits et grands ».









La foire Adebabaï est un événement de partage et de convivialité où se rencontrent des auteurs indépendants, des curieux, des spectateurs passionnés ou des non-initiés autour de créations de qualité, d’ateliers créatifs et d’animations diverses.



Les exposants invités sont des artistes ou des collectifs dont le travail se fait essentiellement autour du livre et de l’impression ainsi qu’autour de la narration numérique, favorisant ainsi la diversité des techniques et des supports. Les démarches singulières, hors du circuit commercial et des tendances actuelles, sont privilégiées. En recherche constante de renouvellement, la foire Adebabaï se veut mobile et difforme.



La foire Adebabaï s’inscrit cette année dans le festival Partir en Livre organisé par le CNL et le ministère de la Culture. Cet événement national a pour but de promouvoir le livre et la lecture, particulièrement auprès des plus jeunes.



Au programme de ces deux journées :

– 14 stands d’exposants

– une petite restauration coréenne : des Bibimbap végétariens et carnivores à prix doux

– une buvette et un stand de dégustation de café éthiopien

– 4 ateliers pour enfants et ados : Masques de poches : viens créer ton masque à glisser dans ta poche, Les voyages à l’envers de Tom Stiff : viens jouer avec Tom et ses voyages rocambolesques et crée ta bd, Des livres qui bougent : découverte des plus belles créations sur tablette, Constructions collectives : création du fanzine n° 4 Constructions collectives du studio Exposer Publier.



Adebabaï est un collectif de trois jeunes créateurs regroupés autour de leur passion commune : le livre. Après le succès fou du Pavillon du Dr Pierre à Nanterre, Soukmachines a ouvert en juin 2016 un nouveau lieu éphémère mêlant fabrique et création, un lieu curieux et vivant à l’image de ce que les Soukeurs mettent en place depuis plus de 11 ans. C’est à Pantin, à la Halle Papin que ça se passe !