4 lauréats pour le Prix Maya 2020, récompense animaliste

Les lauréats du Prix Maya 2020 sont les suivants :Titan noir, de Florence Aubry, Éditions du RouergueInsolente Veggie T.4, de Rosa B., Éditions La PlageFritz, d’Isy Ochoa, Éditions du RouergueLa révolte des animaux moches, de Coline Pierré, Éditions du Rouergue JeunesseLe jury, qui réunissait cette année Isabelle Attard, docteure en archéozoologie et ancienne députée du Calvados ; Yolaine de La Bigne, journaliste radio et fondatrice de l’Université d’été de l’animal ; Audrey Jougla, philosophe et fondatrice de l’association Animal Testing, et Muriel Arnal, fondatrice de l’association One Voice, a choisi deux lauréats ex aequo dans la catégorie Littérature jeunesse.Les récompenses offertes aux lauréats sont des œuvres originales des artistes François Riou Morinière (Roman et Bande dessinée) et de Rémou (Littérature jeunesse).Le prix est organisé en partenariat avec l’Association Végétarienne de France, L214 Éthique & Animaux et le Mouvement Utopia.