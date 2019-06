4 ouvrages du prix UNICEF de Littérature Jeunesse seront audiodécrits

Pour la 4ème édition du prix UNICEF de Littérature Jeunesse, UNICEF France et la Fondation Visio s'engagent en faveur de l'audiodescription des oeuvres pour les enfants en bas âge. En effet, les 5 livres en lice dans la catégorie « 3-5 ans » du Prix UNICEF de littérature jeunesse 2019 seront tous audiodécrits.







Avec la collaboration de Dune Cherville, l'une des audiodescriptrices les plus actives du milieu de l’audiovisuel français, les livres en compétition seront tous audiodécrits d’ici la fin du mois de juin prochain 2019. De plus, leurs versions seront présentées au Salon du livre de Jeunesse à Montreuil du 27 novembre au 2 décembre 2019.



Le but est de permettre aux enfants ayant des déficits visuels de pouvoir participer au Prix créé par UNICEF pour sensibiliser les enfants à leurs droits à travers la lecture, et de voter pour leur livre préféré. L’objectif commun que se sont fixés UNICEF France et la Fondation VISIO est, qu’à terme, l’ensemble des livres de jeunesse en lice chaque année dans les 4 catégories du prix (3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans et 13-15 ans) ait la possibilité d'être audiodécrits.



Voici la liste des ouvrages choisis pour l'audiodescription :



- Ce que j’aime vraiment, d’Astrid Desbordes et Pauline Martin (Albin Michel Jeunesse)

- Pour quelques gouttes d’eau, d’Anne Jonas et Marie Desbons (Le Buveur d’Encre)

- Gros ours ?, de Lisa Blumen (Kilowatt)

- Palmir, de Gilles Baum et Amandine Piu (Editions Amaterra)

- Un si petit cœur, de Michel Gay (L’Ecole des Loisirs).



Quelques chiffres sur le livre audio



Une étude menée en 2017 par le Syndicat National de l’Edition révélait que seulement 18 % des Français avaient déjà écouté un livre audio et 7 % uniquement au cours des 12 derniers mois. Néanmoins, le succès des audiobooks se développe auprès des parents grâce à ses bienfaits pédagogiques. En effet, toujours selon la même étude, 22 % des parents en font écouter au moins une fois par semaine, majoritairement des livres illustrés sonorisés (56%) et 93% des 7-19 ans connaissent les livres audios.



Créée en 2011, la Fondation VISIO lutte contre les maladies cécitantes et développe de nouvelles solutions et technologies d’aide et d’assistance à la vie quotidienne des personnes aveugles ou malvoyantes, telles que la canne blanche électronique. Fortement investie en faveur de l’audiodescription, la Fondation VISIO est notamment partenaire depuis 2017 du Festival Premiers Plans d’Angers avec lequel elle a créé le premier jury français composé exclusivement de personnes aveugles ou malvoyantes.



Ce jury décerne chaque année le Prix « Fondation VISIO pour l’Audiodescription » doté de 3800 € à un scénario de long métrage d’un(e) jeune réalisateur(trice) dont le tournage s’effectuera dans les mois suivants. Avec la collaboration du CNC qui finance les 50 % restants, c’est la totalité de la prestation d’audiodescription qui est ainsi prise en charge. Elle a récemment accompagné le long-métrage de Guillaume Renusson et Clément Pény pour leur scénario Les Versants, actuellement en tournage.