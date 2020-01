4 projets de livres de cinéma soutenus par le CNC

(photo d'illustration, Tim Vrtiska, CC BY-ND 2.0)

Le jury des revues et des livres de cinéma, présidé par la comédienne Emmanuelle Devos, a apporté son soutien à 4 projets de livres de cinéma :Dictionnaire enchanté de la musique au cinéma de Thierry Jousse (Marest éditeur)Mirkine par Mirkine de Stéphane Mirkine (Flammarion)Mémoires d'une savonnette indocile de Luc Moullet (éditions Capricci)100 grands films de réalisatrices de Véronique Le Bris (Arte éditions).Chacun de ces 4 projets a obtenu un soutien de 6 000 €. Au total, en 2019, 9 projets de livres de cinéma ont été soutenus par le CNC, pour un montant global de 52 000 €.Les candidatures pour le Prix CNC du livre de cinéma 2020 et pour la prochaine session de l'appel à projets pour l'édition de livres de cinéma s'ouvriront du 1er au 29 février prochain. Les ouvrages inédits parus en France entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020 (ou dont le BAT est disponible à cette date) pourront concourir au Prix, doté de 10.000 € (5000 € pour l'éditeur et 5000 € pour l'auteur).