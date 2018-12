4 romans et 6 essais pour le Prix littéraire François Sommer 2019

Essais

Alain Finkielkraut, Des animaux et des hommes (Stock / France Culture)Peter Godfrey-Smith, Le Prince des profondeurs (Flammarion)Jean Malaurie, Oser, résister (CNRS Éditions)Stefano Mancuso & Alessandra Viola, L’intelligence des plantes (Albin Michel)Jean Rouaud, La splendeur escamotée de Frère Cheval (Grasset)Sarah Vanuxem, La propriété de la terre (Wild Project)Anne-Marie Garat, Le Grand Nord-Ouest (Actes Sud)Serge Joncour, Chien-Loup (Flammarion)Richard Powers, L’Arbre-Monde (Cherche-Midi)Jean Rolin, Le Traquet kurde (POL)Le prix sera remis le vendredi 18 janvier 2019, à 18h30, à l’occasion de la troisième édition du Salon «Lire la nature», en plein cœur de Paris au musée de la Chasse et de la Nature, siège de la Fondation François Sommer, 60-62 rue des Archives, 75003 Paris.Le jury du Prix François Sommer :Président d’honneur : Jean-Louis Étienne, explorateur, écrivain, Président : Xavier Patier, écri- vain Claude d’Anthenaise, conservateur général et directeur du musée de la Chasse et de la Nature – Jean-Luc Chapin, photographe – Nicolas Chaudun, – écrivain – Paolo Cognetti, lauréat 2018 pour son livre Huit montagnes, éditions Stock – Colette Kerber, libraire – Catherine Pégard, Présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – Philippe Salvadori, historien, maître de conférences à l’Université de Bourgogne – Anne Simon, spécialiste de littérature (XXe -XXIe siècles) CNRS-EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) – Master Gouvernance de la transition écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris Saclay) représenté par les étudiantes Margot Besson et Eva Zemmour.