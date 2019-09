4 romans retenus pour le Prix Hors Champ 2020

« Ce prix vise à faire partager nos coups de cœur pour de nouvelles écritures, à en faire connaître les auteurs et les éditeurs qui ont cru en eux », assurent les organisateurs. Une fois encore, une sélection « kaléidoscope » qui invite à doter la littérature générale de nouvelles couleurs.Les 4 ouvrages retenus sont les suivants :Une ville de papier, Olivier Hodasava, InculteQuand une ville fictive se met à exister ! Un tour de passe-passe littéraire, bluffant et vertigineux.Le rêve de l'okapi, Mariana Leky, JC LattèsSelma a rêvé d’un okapi, quelqu’un va mourir ! Vérité ou superstition ? Et si vivre c’était apprivoiser l’amour et la mort ?Les pierres, Claudio Morandini, AnacharsisPierres qui roulent... L’incroyable expérience d’un village montagnard italien !L’Algérois, Eliane Sserdan, Serge SafranQui est Jean arrivé d’Alger à la fin de l’été 62 ? Trois voix racontent l’engrenage de la haine.