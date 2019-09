40 000 visiteurs venus au Livre sur les quais de Morges

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Sous la double présidence d’ Amélie Nothomb et de Philippe Forest , l’événement littéraire aura débuté le 6 septembre, avec une ouverture mitigée. Dans un pareil endroit, la présence du soleil change du tout au tout l’affluence de visiteurs.Julien Finkbeiner, directeur de Grand Chelem Event, qui organise la manifestation souligne cependant : « Les habitants de la ville répondent présents : ce salon, depuis une dizaine d’années, c’est un peu le leur. Il y a un sentiment d’appartenance réel. »Donc d’engagement. Prisé par le public au fil du temps, le salon propose des rencontres et des dédicaces avec les auteurs les plus en vue de la rentrée — et le visitorat ne déroge pas, fidèle au poste.Les ventes d’ouvrages restent également stables, mais l’introduction de nouvelles animations, comme le jeu de piste Meurtre sur les quais, apporte des renouvellements bienvenus. L’an prochain, la 11e édition se tiendra du 4 au 6 septembre.