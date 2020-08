400 ans plus tard, une bibliothèque débourse 2,8 millions d’euros pour un « livre d’amitié »

Page de l'empereur Rodolphe II - Herzog August Bibliothek



Réapparition surprise

Crédit photo : Das Große Stammbuch CC BY 3.0

Grand bibliophile, le duc Auguste, membre allemand de la Maison du Welf, a contribué à la collecte de quelques-uns des centaines de milliers de livres qui composent la Herzog August Bibliothek , l’une des plus anciennes bibliothèques du monde, qui porte son nom.Mais malgré ses efforts et toute sa bonne volonté, il n’a jamais pu mettre la main sur le Großes Stammbuch avant sa mort en 1666. Durant des années, le noble allemand a tenté d’acquérir ce livre ayant appartenu à Philipp Hainhofer, un marchand et diplomate d’Augsbourg. Grand voyageur, visitant régulièrement les châteaux et cours d’Europe, Hainhofer demandait à des dignitaires et autres hommes d’importance de signer son album amicorum, ou « livre d’amitié ».On comptabilise environ 25 000 ouvrages historiques de ce type, mais le Großes Stammbuch de Hainhofer est considéré comme le plus impressionnant. Il contient des signatures de personnalités européennes de premier ordre telles que Cosimo de Medicis, l’empereur Rodolphe II ou encore Christian IV, le roi du Danemark et de Norvège. Chaque dignitaire en plus d’apposer sa noble signature engageait un artiste pour l’accompagner d’une peinture. Après 50 ans de pérégrinations, le marchand est parvenu à compiler plus d’une centaine de dessins.Lorsque Hainhofer mourut en 1647, le duc August tenta d’acquérir le livre pour sa bibliothèque, mais sans succès. L’œuvre a rapidement disparu de la circulation, enterrée au sein d’obscures collections privées. L’album a même longtemps été considéré comme perdu, jusqu’à ce qu’il refasse surface lors d’une vente aux enchères à Londres en 1931.Mais il faudra attendre encore presque 100 ans pour que le Großes Stammbuch rejoigne les étagères de la Herzog August Bibliothek. Sotheby’s, qui a eu vent de l’histoire, a organisé une vente privée avec l’établissement l’année dernière. Le livre a fini par changer de main pour 2,8 millions d’euros, 373 ans après la première tentative du duc August pour l’acheter.Le directeur du centre, Peter Burschel, a tenu à souligner que cette l’acquisition était la plus importante que la bibliothèque ait faite depuis l’achat du manuscrit médiéval des Évangiles d’Henri le Lion en 1983 pour 8,1 millions de livres sterling. Pour lui, l’ouvrage « fournit un aperçu inégalé de la culture politique moderne du commerce et du marché de l’art ».La bibliothèque prévoit d'exposer le manuscrit prochainement pour le rendre accessible au public.Via The Guardian