400 femmes artistes : Prix des libraires “J'aime le livre d'art” 2019

400 Femmes Artistes est l’ouvrage le plus complet encore jamais publié à ce jour consacré aux femmes artistes. Longtemps négligée et sous-estimée, la place des femmes dans le monde de l’art est aujourd’hui majeure et reconnue comme telle.Magnifiquement illustré, ce livre présente chaque artiste par une note biographique et scientifique illustrée par l’une de ses œuvres phares. Bien plus qu’un témoignage sur l’apport esthétique des femmes artistes, l’ouvrage présente une autre vision de l’histoire de l’art et de ses combats pour une plus grande diversité́ d’expression.Le livre reprend la vie de 400 femmes, à travers plus de 50 années : tout débute avec Properzia de’ Rossi, née en 1490 à Bologne, pour aboutir à la plus contemporaine, Tschabalala Self, née en 1990 à Harlem, New York.C’est là « le fruit d’un exigeant travail de sélection, de Phaidon et des experts en art dans le monde entier. L’ensemble se veut le reflet de la plus grande variété́ d’artistes possible », insiste le jury.La suite est connue : le prix de la plus belle vitrine, ou de la plus belle table de libraire, doit être présenté en janvier 2020, récompensant trois librairies (Paris, région parisienne, région et pays francophones). Chacun remportera alors un week-end culturel « à la carte ».400 femmes artistes – trad. Jean-Bernard Gouiller – Phaidon – 9781838660031 – 49,95 €