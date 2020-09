400 magnifiques tableaux tirés des films Ghibli en téléchargement gratuit

< >

Le mythique studio japonais n’a pas fini de nous émerveiller. Après avoir ouvert numériquement son musée durant la pandémie ou encore offert des fonds d’écrans pour l’application Zoom, Ghibli offre quelque 400 œuvres à télécharger.Ces images en haute définition forment de véritables tableaux et peuvent servir de fond d’écran ou bien être imprimées puis affichées sur un mur. Pour l’instant, elles proviennent de 8 films. On retrouve ainsi des classiques de Miyazaki comme Le Voyage de Chihiro, Ponyo, ou encore le plus récent Le vent se lève, mais aussi d’autres productions moins plébiscitées comme La Colline aux coquelicots, Souvenirs de Marnie ou Les Contes de Terremer.D’autres œuvres devraient être mises en ligne dès le mois prochain, les premières se retrouvent à cette adresse