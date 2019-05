400 professionnels réunis aux assises de l’édition du salon du livre de Genève

Ce sont près de 400 professionnels qui se sont réunis à Genève l’occasion des 5es assises de l’édition, organisées en marge du salon du livre les 1er, 2 et 3 mai 2019 à Palexpo. Durant trois journées se sont succédé tables rondes, face-à-face, interventions et ateliers autour du thème « Le livre par-delà les frontières ».





Représentants de divers métiers du livre, ainsi que responsables politiques et culturels issus de toute la Francophonie ont ainsi pu réfléchir aux obstacles qui restreignent le voyage de l’écrit et élaborer ensemble certains outils et solutions permettant de les franchir.



Inaugurées par Jacques Glénat, venu célébrer les 50 ans de la maison éponyme, et Alda Greoli, Ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Education permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les assises ont alterné entre réflexions, partage d’expériences et rencontres plus informelles.

Quelques temps forts:

Une table ronde sur la censure, complétée par une étude sur la liberté d’éditer, initiée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants;

Un échange animé entre quatre éditeurs autour de la «Littérature jeunesse, un lien entre les cultures»;

Deux ateliers rapidement complets: Vendre et acheter le droit en Francophonie et Bibliothèques: la transhumance numérique ;

; Livre+ sous la loupe, une session dédiée aux dispositifs francophones de soutien au livre, organisée avec la Conférence des chefs de services et délégués aux affaires culturelles.

Des formats qui fonctionnent:

13 libraires de Belgique, de France, du Québec, de Barcelone et de Londres , invités pour découvrir les catalogues des éditeurs suisses et étrangers et pour un échange inédit avec leurs homologues romands;

, invités pour découvrir les catalogues des éditeurs suisses et étrangers et pour un échange inédit avec leurs homologues romands; La rencontre entre éditeurs québécois, belges, suisses alémaniques et traducteurs germanophones ;

; Un atelier sur la diffusion des ouvrages du Sud au Nord , qui a su fédérer l’interprofession de tout de l’espace francophone;

, qui a su fédérer l’interprofession de tout de l’espace francophone; La mise en lumière de projets innovants qui bouleversent les univers du livre: Nakiri, la plateforme numérique de cession de droits; Openchabab, formation d’essayistes au Maroc; Tamis, l’intelligence artificielle au service des lecteurs.



Ce qui fait des assises un forum d’échange unique:

Une représentativité géographique large: Suisse, France, Québec, Belgique, Afrique subsaharienne, Maghreb et cette année une présence de l’édition catalane;

Une liberté de ton et de parole;

Des partenaires fidèles et de qualité et l’implication d’institutions spécialisées;

Un lieu de rencontres privilégiées pour les professionnels européens, et plus largement francophones, le tout dans un cadre convivial.

Au fil des années, et pour l’ensemble de ces raisons, les assises de l’édition sont devenues un rendez-vous attendu et ancré dans les agendas de l’interprofession. L'an prochain, le salon du livre de Genève aura lieu du 28 au 1er novembre 2020.



Si vous avez participé aux assises de l’édition cette année, n’hésitez pas à remplir l'enquête de satisfaction.



