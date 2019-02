4e édition du Prix UNICEF de littérature jeunesse

- Rosie Pink, le paradis des mauvaises herbes de Didier Levy, Lisa Zordan (Sarbacane)

- Chère toi que je ne connais pas d’Isabel Pin (Hélium)

- Fuis, tigre de Gauthier David, Gaëtan Dorémus (Seuil Jeunesse)

- Les papillons de Risha d’Amarnath Hosany, Minji Lee-Diebold (Hongfei)

- Le crayon magique de Malala de Malala Yousafzai, illustré par Kerascoët (Gautier-Languereau)



Catégorie 9/12 ans :





- Vives et vaillantes de Praline Gay-para (Didier Jeunesse)

- L'histoire du mouton qui sauva une école de Thomas Gerbeaux, Pauline Kerleroux (La joie de lire)

- Des fleurs sur les murs de Cécile Roumiguière (Nathan)

- Six contre un de Cécile Alix (Magnard jeunesse)

- La révolte ou la paix de Malorie Blackman (Rageot)



Catégorie 13/15 ans :







-

- Barricades de Charlotte Bousquet, Jaypee (Gulf Stream)

- Les étrangers de Pessan, Solminihac (L'école des loisirs)

- La fillette au drapeau blanc de Saya Miyauchi (Editions Akata)

- Des cailloux à ma fenêtre de Jessie Magana (Talents Hauts)

En parallèle, un concours d'écriture pour les plus grands

En cette année qui marque le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, la thématique choisie pour le prix est « Héros et héroïnes du quotidien, petits et grands combats de société », pour mettre en avant les actions héroïques d’enfants et d’adolescents au quotidien.Voici les oeuvres sélectionnées par catégorie :- Ce que j’aime vraiment d’Astrid Desbordes, Pauline Martin (Albin Michel jeunesse)- Pour quelques gouttes d’eau d’Anne Jonas, Marie Desbons (Le buveur d’encre)- Gros Ours ? de Lisa Blumen (Kilowatt)- Palmir de Gilles Baum, Amandine Piu (Editions Amaterra)- Un si petit cœur de Michel Gay (L’école des loisirs)L’année dernière, plus de 500 jeunes avaient participé au concours d’écriture pour partager leurs textes sur le déracinement et l’exil. Cette année, avec leurs mots, leurs styles et leurs vécus, ces jeunes mettront à l’honneur les combats quotidiens ou exceptionnels des enfants. Les jeunes lauréats verront leur texte publié dans un recueil du Livre de Poche l’année prochaine, dont les bénéfices seront reversés à UNICEF.« Nous nous devons de donner la parole aux enfants quel que soit leur âge car leur rôle est déterminant dans la société et dans la marche du monde. En cela, l’écriture est un outil formidable pour s’emparer d’un sujet, y réfléchir et partager ses idées », a déclaré Agnès Ledig. « Je suis très heureuse, en tant que marraine du concours d’écriture des 15-20 ans, de les accompagner dans cette prise de position sur ce thème passionnant des « héros du quotidien » à travers les textes qu’ils produiront ».Pour que les livres les plus plébiscités puissent être élus, UNICEF France propose à son réseau « Villes amies des enfants » d’engager les enfants et les jeunes de 3 à 15 ans à lire les livres sélectionnés en famille, dans leurs écoles, centres de loisirs, médiathèques et bibliothèques. Ils pourront ainsi rejoindre les 270 établissements déjà participants.Pour accompagner la lecture, des outils pédagogiques ont été réalisés avec l’aide du programme de recherche de l’Université d’Angers, EnJeu(x) (Enfance et Jeunesse), partenaire du Prix UNICEF de littérature jeunesse depuis l’année passée. Ces outils sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site My UNICEF