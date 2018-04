4e édition du salon de l'autopublication Anti-Aufklärung au Point Éphémère

Olivier Nourisson, antoine lefebvre editions et Sophia Djitli se réunissent pour proposer une quatrième édition du Salon anti-Aufklärung. Cette année, le salon accueillera une sélection de cinquante exposant.es ainsi qu’une programmation de performances « Je me suis dit ».









Et alors que dire sur ce salon qui a commencé comme une blague dans les derniers mois d’existence du squat La Générale en Manufacture il y a 3 ans ? Tout d’abord que le salon est un enchevêtrement de tables recouvertes d’un dépôt de provenances multiples, étranges et parfois inconnues.



Mais aussi que l'on navigue ici avec des exposants ayant traversé de tumultueux océans et qu’un public toujours plus nombreux viendra admirer la carcasse de leur rafiot buriné par les vents. Nous vous attendons donc pour ces trois jours de fête nautique.



Ils seront présents pour AA4:

A_ELIER RISO, Arapède, ArtiCHOKE, Architecture et Poésie, Beuys on Sale, Bilboquet, Camille Bondon, Courte Echelle, Desseins revue, Dominique Forest, Disparate, dln Micropress, E2 Sterput, Eden Editions, Edith, Editions Cacahuètes+Théodora Fragiadakis, Editions Douteuses, Editions Maison Maison, Editions Précaires, Facial(e) + Nocturne Diurne, La Fanzinothèque de Poitiers, Féros, Filtres Editions, Force de vente, 本 \hon\ books, Jean Recoura, Joie Panique Editions, Journal, La Perruque, Lashka, Les Crocs Electriques, Maycec, Miracle, Pia Melissa Laroche, Pli revue, Re: Surgo, Re:voir, RisoTarot, Udoduf, SOBAK MERCHANDISING, Strand at, Sun7, Silo, Terrain Vague...



Historique du Salon



Créé en 2015 au squat de Sèvres La Générale en Manufacture par l’artiste Olivier Nourisson, le salon est organisé en collaboration avec antoine lefebvre editions depuis la seconde édition, et avec Sophia Djitli depuis 2017. La forme actuelle du salon est née de la rencontre entre ces deux artistes auto-éditeurs qui pilotent le sous-marin anti-Aufklärung pour faire découvrir au grand public les profondeurs de l’auto-édition.



À travers des installations monumentales, une programmation de lectures performances, ils exposent chaque année les joyaux de l’auto-édition découverts au fond de l’abysse, là où la lumière des puissants projecteurs ne parvient plus.



Un nombre d’exposants inconnus jusqu’au dernier moment, un joyeux bordel savamment orchestré, et parfois le brouhaha de la foule sera rompu par des actions et prises de paroles virulentes depuis la passerelle traversant la pièce.



Conçu comme une exposition plutôt qu’un alignement de livres sur des tables, ce salon encourage les artistes auto-éditeurs à faire déborder leurs publications sur les murs jusqu’à envahir tout l’espace.



Entrée libre au Point éphèmère du 18 au 20 mai 2018.