5 albums en lice pour le Prix Landerneau Album Jeunesse 2020

La sélection est la suivante :Le club des lemmings très distingués de Julie Colombet (Casterman)Bulle d'été de Florian Pigé (HongFei)Le parfum des grandes vacances de Thibault Prugne (Éditions Margot)Rodrigo et les petits papiers d'Heyna Bé et Éric Puybaret (La Martinière Jeunesse)Vite, vite, vite ! de Clotilde Perrin (Rue du monde)Cette sélection sera soumise à l’ensemble du réseau des Espaces Culturels E.Leclerc, soit 1180 libraires invités à voter pour l’album de leur choix : les votes seront pris en compte lors des délibérations finales.Après Nicolas de Crécy en 2019, c'est la romancière et journaliste Tania de Montaigne qui présidera aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, le jury composé de 10 libraires des Espaces Culturels E.Leclerc.L'album lauréat sera dévoilé le 5 février prochain. il succèdera à Nous avons rendez-vous de Marie Dorléans (Le Seuil Jeunesse). Le lauréat recevra une dotation de 6 000 € et bénéficiera d’une campagne de publicité dans la presse et dans l’ensemble des Espaces Culturels E.Leclerc.