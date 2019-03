5 bandes dessinées en lice pour le Prix Hors les murs 2019

Les partenaires du Prix Hors les murs se sont réunis lundi 25 février 2019 à Pont l’Evêque (Normandie) pour sélectionner les cinq BD en lice cette année.Il s'agit de :Ailefroide, Altitude 3954 de Olivier Bocquet, Jean-Marc Rochette et Jean-Marc Rochette (Casterman)Didier, la cinquième roue du tracteur de Pascal Rabaté et François Ravard (Futuropolis)Il faut flinguer Ramirez – Tome 01 de Nicolas Petrimaux (Glénat)Lapa la nuit de Nicolaï Pinheiro (Sarbacane)Nymphéas noirs de Fred Duval, Michel Bussi et Didier Cassegrain (Dupuis)C'est parmi cette première sélection de 5 bandes dessinées qu'un jury composé de personnes incarcérées devra décerner le prix du meilleur album. D’avril à juin, les personnes détenues sont invitées à lire au minimum 3 des 5 bandes dessinées en lice, à rencontrer des auteurs ou des professionnels du livre (bibliothécaires, libraires…) et voter pour leur bande dessinée préférée.L’auteur lauréat recevra ensuite son prix lors de la 24e édition du festival de BD de Darnétal, Normandiebulle, le 28 septembre 2019.Pour sa huitième édition, 9 établissements pénitentiaires de Normandie ont été sélectionnés : le Centre de détention de Val de Reuil ; la Maison d’arrêt de Rouen ; le Centre de détention du Havre ; la Maison d’arrêt de Caen ; la Maison d’arrêt d’Évreux ; le Centre pénitentiaire de Caen ; la Maison d’arrêt de Coutances ; le Centre de détention d’Argentan et enfin le Centre de détention de Condé-sur-Sarthe.En 2018, 88 personnes détenues ont participé au prix Hors les murs. Ils ont récompensé l’album Le travailleur de la nuit de Matz et Chemineau (Rue de Sèvres).Le prix est organisé par le festival de la bande dessinée Normandiebulle de Darnétal et l’agence Normandie Livre & Lecture dans le cadre du dispositif culture-justice en Normandie.