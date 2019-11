5 finalistes pour le Grand Prix de la Critique ACBD 2020

Le Grand Prix de la Critique ACBD 2019 a pour but de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ».Voici les finalistes :Dans un rayon de soleil, de Tillie Walden, traduit par Alice Marchand, éditions GallimardLes Deux Vies de Pénélope, de Judith Vanistendael, éditions Le Lombard Préférence Système , d’Ugo Bienvenu, éditions Denoël GraphicLe Rapport W, Infiltré à Auschwitz, de Gaëtan Nocq, éditions Daniel MaghenRévolution, Tome 1 : Liberté, de Younn Locard et Florent Grouazel, éditions Actes Sud-L’An 2Le lauréat, ultérieurement choisi par vote, sera dévoilé le 5 décembre.Pour rappel, l’année dernière avait été recompensé l’album Moi, ce que j’aime, c’est les monstres d’Emil Ferris traduit par Jean-Charles Khalifa et publié par les éditions Monsieur Toussaint Louverture.