5 finalistes pour le prix Hors Concours 2019

Plus de 400 lecteurs (300 professionnels du livre et 100 lecteurs en France et dans le monde) ont choisi les 5 finalistes à partir d’une sélection de 40 extraits réunis dans la Bibliothèque Hors Concours. C’est maintenant au tour du jury des journalistes, chacun représentant un média différent, de rejoindre l’aventure.Après lecture des cinq ouvrages finalistes et une délibération à huis clos, ils choisiront l’auteur lauréat. Les lecteurs sont invités quant à eux à attribuer une mention à leur favori.Les derniers ouvrages retenus sont les suivants :J-L A. D’Asciano, Souviens-toi des monstres, aux éditions Aux forges de VulcainMarianne Brun, Fondre, aux éditions BSN PressFrédérique Germanaud, Journal pauvre, aux éditions la Clé à moletteIsabelle Minière, Je suis né laid, aux éditions Serge SafranIrma Pelatan, L’odeur du chlore, aux éditions La Contre-AlléeLe prix Hors Concours sera décerné à l’occasion d’une cérémonie à Paris, à la Société des Gens de Le res, le 25 novembre 2019.