5 finalistes pour le Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2019

Samedi 11 mai 2019, les 10 jeunes membres du jury ont finalement sélectionné les cinq finalistes du Prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2019. Le prix sera remis au lauréat lors du festival Étonnants Voyageurs, le dimanche 10 juin à 12h30 au Café littéraire en présence des jurés.







Le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs, parrainé par Salaün Hollidays, récompense chaque année un roman écrit en français et paru entre les mois d’août et février. Le lauréat reçoit 10.000 € et bénéficie d’une campagne de promotion offerte par Ouest-France.



Voici la liste des finalistes pour l'édition 2019 :