5 livres en compétition pour le Prix littéraire Domitys 2019

Pour la 8e édition de son prix littéraire, qui prend la forme d'un prix des lecteurs seniors, Domitys révèle la liste des 5 ouvrages sélectionnés par son jury, sous la présidence du célèbre acteur, réalisateur et scénariste Jacques Weber.









Pour la 8 ème année consécutive, DOMITYS organise un prix littéraire. A travers les clubs de lecture, présents dans chacune de ses résidences (82), les seniors, résidents ou extérieurs, peuvent échanger autour d’un livre qu’ils ont particulièrement apprécié.



Après un travail de préselection réalisé par les membres des Clubs de lecture, en partenariat avec la Librairie Lamartine (Paris 16ème), 5 ouvrages ont été retenus pour la sélection du Prix Domitys 2019 :



Bakhita, de Véronique Olmi (éditions Albin Michel, 2018)

Complot, de Nicolas Beuglet (XO éditions, 2018)

L'Archipel du Chien, de Philippe Claudel (éditions Stock, 2018)

La Fontaine, une école buissonière, d'Erik Orsenna (éditions Stock, 2017)

Sentinelle de la pluie, de Tatiana de Rosnay (éditions Héloïse d’Ormesson, 2018)



Du Darfour à la Norvège, en passant par la ville française de Château-Thierry, juste à l’entrée de la Champagne, ou encore Paris, c’est une plongée dans des destins, que propose la sélection de romans de cette année. Celle-ci invite à vibrer pour des personnages avec leurs secrets cachés.



Les diffétrents clubs de lecture présents dans chaque résidence vont ensuite travailler ensemble pour faire émerger le roman qu’ils jugeront être le meilleur de cette sélection. Au total, plus de 80 clubs de lecture Domitys vont participer à l'événement, représentant près de 1000 membres composés de résidents mais aussi d’extérieurs (membres de médiathèques, seniors,...).



Jacques Weber commente : « Ce Prix Littéraire Domitys est une très belle initiative. Avoir été choisi comme Président du Jury du prix 2019 me réjouit. Un célèbre écrivain disait que “les lignes des livres sont les rides du Monde”. J’aime beaucoup cette phrase et à mon sens, la littérature est un trésor. Pour ces raisons, je suis heureux de pouvoir échanger, partager et débattre avec les seniors autour des mots. »



En mai 2019, après des heures de débats et de délibérations entre les représentants des clubs de lecture et le Président du jury, le lauréat sera dévoilé. La soirée de remise de prix aura lieu le 13 juin 2019 à la résidence Domitys de Paris-Plaisance.



Le Prix Domitys 2018 a récompensé Laetitia Colombani pour La Tresse (Grasset).