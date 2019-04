5 livres sélectionnés pour le Prix Albertine 2019

La sélection du Prix Albertine 2019 est la suivante :Disoriental, Négar Djavadi, traduit par Tina Kover, Europa éditionsSmall Country, Gaël Faye, traduit par Sarah Ardizzone, HogarthThe Order of the Day, Éric Vuillard, traduit par Mark Polizzotti, Other PressThe Perfect Nanny, Leïla Slimani, traduit par Sam Taylor, Penguin BooksWaiting for Tomorrow, Nathacha Appanah, traduit par Geoffrey Strachan, Graywolf PressIl est possible de voter jusqu'au 30 avril prochain , et le lauréat ou la lauréate sera connu le 5 juin 2019, après une cérémonie organisée au sein d'Albertine Books.La sélection a été réalisée par l'équipe de la librairie Albertine, le service livre de l'ambassade française ainsi que les deux membres d'honneur du jury Lydia Davis et François Busnel.Un prix de 10.000 $ sera décerné pour le livre lauréat, à partager entre l'auteur (8000 $) et le traducteur (2000 $). En 2018, Not One Day, d'Anne Garréta, traduit par Emma Ramadan, et paru chez Deep Vellum, avait reçu le Prix Albertine.