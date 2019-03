5 livres sélectionnés pour le Prix Égalité Jeunesse 2019

Dans le cadre de son plan Égalité et Diversité, La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse est heureuse de s'associer à la Ville de Cherbourg-en-Cotentin pour créer un prix de littérature jeunesse récompensant un ouvrage qui favorise plus d'égalité en luttant contre les stéréotypes. Le nom de la lauréate sera dévoilé le jeudi 7 mars 2019.









« Avec la création du Prix égalité jeunesse, la Ville entend mettre en avant les ouvrages qui ont une vision de la société plus égalitaire, notamment la représentation de la singularité et de la diversité. Ce prix s’inscrit dans les actions de sensibilisation au sexisme, aux stéréotypes et aux mécanismes des discriminations conduites dans les établissements scolaires et les structures jeunesse par les services de la Ville tout au long de l’année », explique Frédéric Bastian, maire-adjoint en charge du développement social et de la promotion de la santé.



Ce projet est directement relié à deux autres événements importants de la ville : le festival Femmes dans la ville, en mars, et celui du livre jeunesse, en juin. « Comme la lecture est un formidable outil pédagogique, nous avons associé des élèves et leurs professeurs à ce concours. Au travers de ce prix, nous souhaitons ouvrir la discussion sur la construction identitaire des jeunes », affirme Catherine Gentile, maire-adjointe en charge de la culture à Cherbourg-en-Cotentin.



En effet, trois classes de troisième et de seconde des collèges et lycées de Cherbourg-en-Cotentin ont lu ces livres en début d’année, donnant lieu à des échanges entre élèves et professeurs. Lors d'une rencontre à la salle 2 des fêtes de Cherbourg-Octeville le jeudi 7 mars, ils défendront leur choix au travers d’un concours d’éloquence.



À l’issue des débats, le jury co-présidé par Catherine Gentile et Guillaume Nail, président de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, et composé de professionnels du livre, de professeurs de collège et de représentants des élèves, proclamera le nom de la lauréate.



Le prix est doté d'une récompense de 2 000 €, financés par la Ville, et d’une formation assurée par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. « Nous entendons reconduire ce prix chaque année, affirme Catherine Gentile. Dans l’attente de cette prochaine édition, Cherbourg-en-Cotentin mettra à disposition des établissements scolaires les livres sélectionnés pour soutenir leur travail pédagogique ».



Voici la liste des ouvrages sélectionnés pour le prix :



Dys sur Dix de Delphine Pessin (Pocket Jeunesse, 2018)

Direct du cœur de Florence Medina (Magnard Jeunesse, 2018)

La Sirène et la Licorne d’Erin Mosta (Rageot éditeur, 2018)

Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zuttion (Payot Rivages, 2018)

Signe particulier : transparente de Nathalie Stragier (Syros, 2018)