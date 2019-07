5 livres sélectionnés pour le Prix Pierre Daix 2019

La sélection est la suivante :Louise BourgeoisMarie-Laure BernadacParis, Flammarion, collection « Grandes biographies », avril 2019Bernard Réquichot. Zones sensiblesJean-François ChevrierParis, Flammarion, avril 2018Dora Maar. La femme invisibleVictoria Combalía DexeusParis, Invenit, juin 2019Préhistoire. L’envers du tempsRémi LabrusseParis, Hazan, mai 2019, collection « Beaux Arts »Portes closes et œuvres invisiblesDenys RioutParis, Gallimard, collection «Art et Artistes», avril 2019Le prochain prix Pierre Daix sera remis lundi 2 décembre 2019 au Musée national Picasso-Paris par François Pinault. Le prix est doté à hauteur de 10.000 €.Le jury réunit Jean-Jacques Aillagon, président et ancien ministre, directeur général de Pinault Collection ; Laurence Bertrand Dorléac, historienne d’art, éditrice, universitaire, directrice du Laboratoire Arts et société, Sciences Po ; Martin Bethenod, directeur général délégué de la Bourse de Commerce—Pinault Collection, administrateur général de Palazzo Grassi—Punta della Dogana ; Jean-Marie Borzeix, ancien directeur de France Culture ; Jean de Loisy, directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris ; Emmanuel Guigon, directeur du Musée Picasso de Barcelone ; Brigitte Leal, directrice adjointe du Musée national d’art moderne ; Laurent Le Bon, président du Musée national Picasso–Paris ; Alain Minc, président d'AM Conseil, essayiste ; Alfred Pacquement, ancien directeur du Musée national d’art moderne, et Marie-Karine Schaub, historienne et universitaire (université Paris-Est Créteil-Val de Marne).L'ouvrage lauréat succédera à Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire, de Pierre Wat , publié par les éditions Hazan, collection « Beaux Arts ».