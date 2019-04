5 ouvrages en lice pour le Prix Château de Versailles du livre d'Histoire 2019

Ce prix littéraire a pour objectif de soutenir et de mettre en lumière le dynamisme de la production éditoriale en matière de recherche historique. L’ouvrage primé doit s’inscrire dans le cadre chronologique des XVIIe et XVIIIe siècles et peut concerner la France ou tout autre pays. Son sujet ne doit pas être obligatoirement lié au château de Versailles.Pour cette deuxième édition, 45 ouvrages provenant de 21 maisons d’édition ont été reçus, appartenant aux catégories essai, document, biographie, mémoires ou encore journal. À l'issue des discussions du comité de lecture, cinq ouvrages ont été sélectionnés afin d’être présentés au jury. Le prix sera remis au lauréat, après délibération, le 22 mai 2019 au château de Versailles.Les ouvrages de la sélection sont les suivants :Le Tribunal révolutionnaire. Punir les ennemis du peuple, Antoine Boulant, PerrinMolière, Geoges Forestier, Biographies NRF GallimardLa Grande Migration, De l’espagne à l’Amérique 1492-1700, Alain Hugon, VendemiairePhilippe d’Orléans. Frère de Louis XIV, Elisabetta Lurgo, PerrinLa famille royale au Temple. Le remords de la Révolution 1792-1795, Charles-Éloi Vial, PerrinLe jury, présidé par Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, est composé de :- Yves Carlier, conservateur en chef du château de Versailles, président du comité de lecture,- Joël Cornette, historien,- François de Mazières, maire de Versailles,- Emmanuel de Waresquiel, historien,- Emmanuel Laurentin, journaliste, producteur de La Fabrique de l'Histoire, France Culture,- Olivier Magnan, blogueur Arts et Culture « Scribe accroupi »,- Christine Orban, romancière,- Erik Orsenna, de l'Académie française,- Laurent Salomé, directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.