5 ouvrages finalistes pour le Prix Château de Versailles du livre d’Histoire

Pour cette troisième édition, cinquante ouvrages provenant de trente-trois maisons d’édition ont été reçus, appartenant aux catégories : Essai, Document, Biographie, Mémoires ou encore Journal.Le jury, présidé par Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public du château de Versailles, réunit Yves Carlier, conservateur en chef au château de Versailles, président du comité de lecture ; Emmanuel Laurentin, journaliste, producteur de La Fabrique de l'Histoire, France Culture ; Joël Cornette, historien ; Olivier Magnan, blogueur Arts et Culture « Scribe accroupi » ; François de Mazières, maire de Versailles ; Christine Orban, romancière ; Emmanuel de Waresquiel, historien, et Laurent Salomé, directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.Saint-Just. L'archange de la Révolution, Antoine Boulant, Passés composésLe siècle des Révolutions, Edmond Dziembowski, PerrinLes femmes et la Révolution, Christine Le Bozec, Passés composésLe Grand Colbert, Thierry Sarmant et Mathieu Stoll, TallandierMarie-Antoinette. Lettres inédites, Catriona Seth, Albin MichelLe Prix Château de Versailles du livre d’Histoire, créé en 2018, a pour objectif de mettre en lumière le dynamisme de la production éditoriale en matière de recherche historique. L’ouvrage primé doit s’inscrire dans le cadre chronologique des XVIIet XVIIIsiècles et peut concerner la France ou tout autre pays. Son sujet n'est pas obligatoirement lié au château de Versailles.L'année dernière, Molière, de Georges Forestier, avait reçu le Prix Château de Versailles du livre d'Histoire