5 ouvrages retenus pour le Prix Littéraire Domitys 2020

Crée en 2012, le Prix Littéraire du groupe de résidences seniors Domitys entend promouvoir et valoriser la lecture active auprès de ses résidents tout en contribuant à entretenir leur esprit d’analyse et de réflexion par le biais d’échanges et de débats autour d’œuvres sélectionnées.Cette initiative est organisée par le Direction Animation et Bien-être du groupe, avec la collaboration avec Stanislas Rigot, responsable de la librairie Lamartine à Paris (16e). Elle est ponctuée de différentes étapes, de la sélection des œuvres, à la désignation du lauréat, s’étalant chaque année d’octobre à juin.Pour cette 9e édition, c’est la romancière Karine Tuil, qui a publié cette année Les choses humaines chez Gallimard, qui a été choisie pour présider l’évènement.Après une première sélection, réalisée par les 100 clubs de lectures des résidences Domitys, une liste de cinq ouvrages a été retenue. Il s’agit des titres suivant : , Yannick Grannec Les simples (Anne Carrière) Surface, Olivier Norek (Michel Lafon) Dictionnaire amoureux, Jean d’Ormesson (Plon)Alto Braco, Vanessa Bramberger (Liana Levi) , Franck Bouysse Né d’aucune femme (La manufacture des Livres)Les différents membres des clubs de lectures des résidences Domitys seront dès lors invités à se réunir et discuter autour de ces 5 titres afin de s’accorder sur celui qui, à leurs yeux, méritera le Prix.Au début du mois de juin, à la résidence de Tours, une journée sera consacrée à la délibération finale pour désigner le lauréat 2020. La cérémonie de remise de prix aura lieu le 23 juin 2020, à la résidence domitys Paris-Plaisance.En 2019, la lauréate était la romancière Véronique Olmi pour Bakhita, paru chez Albin Michel.Fondée en 1998, Domitys propose des résidences de services auprès de personnes âgées et à travers plus de 100 établissements en France, Belgique, Italie et sur l’île Maurice.