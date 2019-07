5 ouvrages retenus pour le Prix Mange, Livre ! 2019

En partenariat avec la librairie Le Furet du Nord, cinq ouvrages parus sur la période juin 2018 - juin 2019 ont été sélectionnés par un comité d’experts, réunissant des libraires et des journalistes.La sélection est la suivante :Nagori de Ryoko Sekiguchi, Editions P.O.L.Histoires de l’alimentation de Jacques Attali, Éditions FayardZéro plastique dans nos océans de Nathaly Ianniello, Éditions VagnonLes guerres du bio de Stenka Quillet, Éditions GrassetLa fin de l’alimentation de Wilfried Bommert et Marianne Landzettel, Éditions Librairie VuibertLe jury se réunira le lundi 9 septembre lors d’un déjeuner au restaurant Rouge Barre à Lille pour élire le lauréat. Le prix sera remis en octobre au Furet du Nord de Lille, lors d'une soirée littéraire et culinaire.Le jury 2019 rassemble Chloé Charles, traiteur à Paris ; Julien Duboué, chef de A Noste, Boulom, la Dalle à Paris ; Maxime Frédéric, chef pâtissier du George V à Paris ; François-Régis Gaudry, journaliste ; Catherine Kluger, fondatrice des Tartes Kluger et de Granola SuperNature ; Romain Meder, chef du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris et Steven Ramon, chef du Rouge Barre à Lille.Le livre lauréat succédera à l’ouvrage de Roland Feuillas et Jean-Philippe de Tonnac , À la recherche du pain vivant, publié par les éditions Actes Sud.