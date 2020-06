5 ouvrages sélectionnés pour le Prix Gingko du livre audio 2020

Le Livre sur la Place s’associe pour la première fois à Louis Pasteur Santé pour lancer un tout nouveau prix littéraire .Présidé cette année par le comédien et metteur en scène de théâtre, Thibault de Montalembert, le « Prix Ginkgo » récompense la version audio d’un roman français contemporain paru au cours du premier semestre 2020.Première sélection :• Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, lu par Jacques Gamblin (Lizzie)• Jean Echenoz, Vie de Gérard Fulmard, lu par Dominique Pinon (Audiolib)• Patrick Modiano, Encre sympathique, lu par Denis Podalydès de la Comédie Française (Gallimard - Écoutez Lire)• Daniel Pennac, La loi du rêveur, lu par Daniel Pennac (Gallimard - Écoutez Lire)• Sylvain Tesson, La Panthère des neiges, lu par Loïc Corbery (Gallimard - Écoutez Lire)Ce prix a à cœur de mettre à l’honneur une filière parfois méconnue du marché du livre. Le livre audio participe depuis longtemps à un accès à la littérature pour tous, cheval de bataille du Livre sur la Place, que ce soit par confort ou l’unique accès à la lecture pour un public hospitalisé ou handicapé.Désormais téléchargeable sur nos Smartphones, le livre audio nous affranchit également du manque de temps pour lire en nous permettant de l’écouter tout en vaquant à d’autres occupations.Le livre audio est aussi une approche différente de la littérature. Grâce au talent de l’interprète, il peut donner accès au texte tout en apportant des clefs de lecture encore inexplorées. Le nom du lauréat sera dévoilé début septembre. 300 exemplaires de l’ouvrage seront achetés par le mécène, Louis Pasteur Santé.Le Prix Gingko du livre audio sera remis dans le cadre de la 42e édition du Livre sur la Place en septembre.Autour de Thibault de Montalembert, le jury est composé de sept personnalités du monde de la littérature, des arts et des médias, journalistes et critiques littéraires, comédiens, libraires, auteurs : Mohammed Aïssaoui (Le Figaro), Nathalie Broutin (France Bleu), Bernard Lehut (RTL), Géraldine Pétry (Librairie Hall du Livre), Léonor de Récondo (autrice), Bruno Ricci (comédien), Pascal Salciarini (L’Est Républicain), et de Catherine Fulpin, Directrice de la Clinique Louis Pasteur d’Essey-lès-Nancy, entourée de trois membres du personnel de l’établissement.