5 romans pour le Prix Premier Roman des lecteurs des bibliothèques

Le lauréat de cette année succédera àPierre Souchon et son ouvrage Encore vivant, publié aux éditions du Rouergue. Le Prix du premier roman des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris lui a été attribué le 26 mai dernier.Voici la liste des 5 romans sélectionnés :Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Chadlia, qui veut réaliser son premier film sur la vie d'un quartier populaire de la ville et cherche des actrices.Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, à la prose rythmée et aux registres variés, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture et d'imagination.Yerbo, orphelin muet, apparaît un jour de juin 1946 dans la décharge publique de San Perdido, petite ville côtière du Panama. Cet enfant noir aux yeux bleus possède une force singulière dans les mains. Il devient en grandissant le héros de la favela, défenseur des femmes et des opprimés.Un couple. L'homme ne cessait autrefois de proférer des insultes en direction de sa compagne, mais ce comportement avait cessé depuis sept ans. Un samedi matin, les insultes reprennent, brutalement, devant les enfants. La femme se retrouve face à un choix : partir ou rester. Elle se promet de décider pour ses 40 ans. Elle a seize jours pour trancher.A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte l'histoire de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la seconde moitié du XXe siècle.