5 titres dans la course pour le Prix Jules Rimet 2019

Les livres en lice sont les suivants :Joe DiMaggio, l’inconsolable de Marylin, Jérôme Charyn, Éditions du Sous-SolFemme qui court, Gérard de Cortanze, Éditions Albin MichelAucune bête, Marin Ledun, Éditions In8Héros et nageurs, Charles Sprawson, traduit par Guillaume Villeneuve, Éditions NevicataL’appel, Fanny Wallendorf, Éditions FinitudeLe prix sera décerné à l’automne 2019 et le jury remettra à la lauréate ou au lauréat un chèque d’un montant de 5000 €, dotation de la Fondation Jean-Luc Lagardère. Cette année, Jean Hatzfeld, lauréat 2018 , sera membre du jury.Le jury, présidé par Pierre Leroy, réunit Hafid Aggoune, Nicolas Baverez, Abdel Belmokadem, Raymond Domenech, Laurence Fischer, Paul Fournel, Jean Hatzfeld (lauréat 2018). Denis Jeambar, Patrice Haddad, Julia Kerninon, Éric Naulleau, Léonore Perrus et Yves Rimet.Le 26 mai 1928, Jules Rimet inventait la Coupe du monde de football qui, longtemps, portera son nom. Trente ans plus tôt, en 1897, il avait fondé un club qui deviendra mythique : le Red Star. Au sein de l’Étoile rouge, ce fou de poésie avait lancé une « section littéraire » et conviait des écrivains à refaire le match. Pour lui, le foot était un moyen formidable de s’ouvrir à la culture.Parallèlement au Prix, qui célèbre les noces du sport et de la littérature, les Ateliers Jules Rimet proposent des stages d’écriture aux jeunes des clubs de football. Après le Red Star et l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille accueille l’organisation de ces ateliers.