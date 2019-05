50e édition du Grand Prix des Lectrices ELLE : une journée très spéciale

15 h 15 — 16 h : La célèbre romancière Amélie Nothomb nous confie ses secrets d’écriture.L’auteure, interviewée par Olivia de Lamberterie, éditorialiste et cheffe du service littéraire du magazine ELLE, confiera les clefs de son succès, et répondra aux questions dans la salle.16 h 15 — 16 h 45 : L’histoire du magazine “ELLE” par l’illustratrice et grande reporter, Jacqueline Duhême.Il était une fois ELLE selon Jacqueline Duhême. Personnalité incontournable du monde littéraire, elle était entre 1952 et 1972, grand reporter et illustratrice.17 h — 17 h 45 : Lauréate du Grand Prix des Lectrices en 2012, Delphine de Vigan se livre.Auteure, scénariste et réalisatrice à succès. Elle remporte le Grand Prix des Lectrices en 2012, pour son livre Rien ne s’oppose à la nuit. Delphine de Vigan sera présente pour parler de son ouvrage à succès.Et en parallèle le magazine organise une lecture d'extraits des livres lauréats :16 h — 16 h 15 : Lecture d’extrait d’un livre gagnant par le comédien Thibault de Montalembert.Récemment vu dans la série à succès "Dix pour cent", le comédien et metteur en scène de théâtre se joint à nous pour lire un passage d’un livre lauréat du Grand Prix des Lectrices de cette année.17 h — 17 h 45 : Lecture d’extrait d’un livre lauréat par la comédienne Julia Piaton.La comédienne révélée dans le film "Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu", sera présente pour lire un passage d’un livre gagnant du Grand Prix des Lectrices.Inscription et programme sur elle.fr, rubrique culture.