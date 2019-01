50e Foire du Livre de Bruxelles : futur et lettres flamandes au programme

Baudouin, CC BY NC 2.0



BD, théâtre, traduction... Tant d'autres évolutions à (re)découvrir

La Belgique est au carrefour des influences anglo-saxonne, germanique et latine. À ce titre, elle a développé un sens de la créativité qui a souvent imprégné sa littérature. Cela fait déjà un demi-siècle qu’une poignée de passionnés du livre ont eu l’idée de mettre sur pied un rassemblement d'auteurs qui est aujourd'hui devenu la deuxième plus grande foire du livre francophone au monde, et la plus ancienne de la francophonie.Le choix de la Flandre comme invitée d’honneur est évidemment riche en auteurs et en découvertes, surtout pour les lecteurs francophones. La littérature flamande est marquée par une foule de talents littéraires qui ont su s’imposer grâce à une écriture moderne et engagée. Sous la devise « Flirt Flamand », une trentaine d'auteurs flamands viendront flirter avec le public francophone grâce à une programmation diversifiée qui entend réunir les lecteurs belges néerlandophones et francophones qui aiment les livres.La foire mettra également en avant le thème : « Nos Futurs ». Les différents auteurs viendront s'exprimer sur l’avenir de la démocratie ou encore l'avènement progressif de l’Intelligence artificielle. Les lecteurs auront la chance de parcourir les différentes dystopies féministes qui se sont multipliées en librairie depuis l’élection de Donald Trump, ainsi que des romans post-apocalyptiques traitant d’écologie ou de technologie.« Cette année encore, nous avons décidé de creuser le genre de la dystopie. Loin d’être uniquement des ouvrages de science-fiction, ces livres d’anticipation où la politique et le choix de société se placent au coeur du récit sont d’incroyables succès en librairie. Que serait un monde sans livres et sans presse comme ceux qu’ils nous décrivent souvent ? Un monde à la dérive ? » s'interroge Gregory Laurent, le commissaire général de la Foire de Bruxelles.Les auteurs publiés lors de la rentrée littéraire d’août seront naturellement présents lors de l'événement. Parmi eux, nous retrouverons Adeline Dieudonné (Prix Renaudot des Lycéens pour La Vraie Vie), Alain Mabanckou (Les Cigognes sont immortelles), David Diop (Prix Goncourt des Lycéens pour Frère d'âme), Yasmina Khadra (Khalil) ou encore Amélie Nothomb (Les Prénoms épicènes).D'autre part, la Foire proposera des sessions de dessin en direct avec de grands noms du 9e art. Le Palais des Imaginaires sera l'espace dédié à la BD et au numérique afin d'en montrer les évolutions et offrir une expérience amusante pour les plus jeunes lecteurs. Le samedi 16 février, par exemple, le Palais aura l’honneur d’accueillir Shiori Teshirogi, la mangaka japonaise qui a repris la série Saint Seiya - Les Chevaliers du Zodiaque, ainsi que le célèbre personnage de Batman chez Kana.Quant au Théâtre des mots, son espace dédié au théâtre, l'événement accueillera des lectures de Marie-Christine Barrault et de Alex Vizorek dédiés aux textes de Baudelaire et de Marguerite Yourcenar. Adeline Dieudonné en profitera pour lire des extraits de son spectacle Bonobo Moussaka.En tant que cœur de la capitale multilingue par excellence, la Foire du Livre de Bruxelles consacrera sa quatrième journée aux traducteurs, et offrira ainsi un lieu de réflexion aux spécialistes et aux visiteurs néophytes pour se consacrer au travail sur la langue.Pour terminer, le samedi 16 février à 11h, sur la Place de l’Europe, sera présenté au public le recueil de textes, Des traversées et des mots, qui présentera des textes d’auteurs réfugiés, SDF et migrants afin de le sensibiliser aux enjeux contemporains.Les textes ont été choisis par des auteurs belges et rassemblés par la Foire du Livre de Bruxelles en collaboration avec Mardaga Editions, Amnesty, Médecins du Monde, ULB, UPT, TraduQtiv, Refugees got talent et le Cabinet Lejeune Legal. Les bénéfices de la vente seront reversés à l’association Médecins du Monde pour son programme d’aide aux réfugiés.Voir le programme