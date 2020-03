51e édition du Prix Maison de la Presse : 14 romans sélectionnés

Outre le président du Jury, le jury du Prix Maison de la Presse est composé de professionnels de la distribution de la presse et de libraires propriétaires de points de vente sous enseigne « Maison de la Presse ».Les 14 ouvrages présélectionnés :La Machine Ernetti de Roland Portiche, Albin MichelMon Cœur restera de glace d’Éric Cherrière, BelfondCelle qui pleurait sous l’eau de Niko Tackian, Calmann LevyLes Étincelles de Julien Sandrel, Calmann LevyLa Deuxième femme de Louise Mey, Editions du MasquePersona de Maxime Girardeau, MazarineUn Matin ordinaire de Marjorie Texier, Fleuve éditionsEt toujours les forêts de Sandrine Collette, JC Lattès La Commode aux trois couleurs d’Olivia Ruiz , JC LattèsRivages de la colère de Caroline Laurent, Les EscalesIl est juste que les forts soient frappés de Thibaut Bérard, L’ObservatoireFermer les yeux d’Antoine Renand, Robert LaffontLettres de Washington Square d’Anne Icart, Robert LaffontL’América de Michel Moutot, SeuilMaison de la Presse est une enseigne de commerces de proximité du groupe NAP qui constitue le premier réseau culturel de proximité, avec 1 400 points de vente indépendants partout en France. Chaque jour, 800 000 clients qui fréquentent ses magasins qui proposent des produits variés (presse, librairie, jeux et jouets, téléphonie, multimédia, papeterie, etc.).