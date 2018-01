5e édition du festival Raccord(s) Lecture Folk : La ballade silencieuse

La soirée d’ouverture du festival Raccord(s), dédié à l’édition indépendante, aura lieu le soir du mardi 13 février au Petit Bain (Paris 13e). L’auteur Thomas Giraud sera mis à l’honneur pour la sortie de son nouveau livre La ballade Silencieuse de Jackson C. Frank, dont il fera des lectures musicales, rythmées par les mélodies de Stéphane Louvain.





Pour la 5e édition du festival Raccord(s) dédié à l’édition indépendante, l’association des Éditeurs associés lance sa soirée d’ouverture avec une lecture folk le mardi 13 février 2018 à 20 h au Petit Bain (Paris 13e). Cette création littéraire et musicale unique de Thomas Giraud, auteur, et de Stéphane Louvain, guitariste, est inspirée par la vie de Jackson C. Frank.



Thomas Giraud, auteur d’un premier roman remarqué, Elisée avant les ruisseaux et les montagnes, imagine à travers son nouveau roman, La Ballade Silencieuse de Jackson C. Frank (ed. La Contre Allée), ce qu’a pu être la vie tumultueuse de ce mythique compositeur folk américain des années 60, personnage intriguant qui n’aura réalisé qu’un seul album souvent repris par les plus grands, de Simon & Garfunkel à Daft Punk.



La soirée débutera avec une lecture musicale du roman par son auteur, accompagné de Stéphane Louvain, que l’on connaît pour avoir pris part aux aventures extraordinaires des Little rabbits puis des French cowboys, ou encore de Phillippe Catherine ou Jeanne Cheral.



Elle se poursuivra avec un entretien animé par Julien Delorme et se clôturera par un set acoustique de Stephane Louvain (reprise de Neil Young...)

Entrée libre, le 13 février au Petit Bain, 20 h (XIIIe arrondissement)