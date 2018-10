5e Festival européen du film de science-fiction Philip K. Dick à Lille

Le Festival européen du film de science-fiction Philip K. Dick a annoncé son programme complet pour la cinquième célébration annuelle mettant en lumière le génie du romancier légendaire Philip K. Dick. Repoussant les limites de la narration par le biais de longs métrages et de courts métrages remarquables et de la réalité virtuelle, le festival se tiendra du 25 au 26 octobre à L’Hybride et Inoui à Lille.









Le festival de cette année marque son cinquième rassemblement à Lille, haut lieu artistique essentiel à la mission du festival. « L’Europe a une longue tradition de science-fiction intégrale et psychologique », a déclaré Daniel Abella, fondateur et directeur du festival. « Lille a une vie culturelle riche et est un quartier populaire pour apprendre et apprécier ce genre. »



L’événement commémorera également son nom en attribuant son travail à un reflet de la société d’aujourd’hui. « Philip K. Dick a prévu les aspects de la technologie pour nous libérer et nous émanciper », a déclaré Abella. « Si vous regardez les avancées technologiques de notre monde, beaucoup de ses histoires se sont réalisées et le festival reconnaît sa vision. Il a compris que la nature fluide de la réalité et l’attrait du transhumanisme sont en train de devenir un phénomène réel. »

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 :

L’Hybride (18 Rue Gosselet 59000, Lille, France)

Courts métrages : la réalité est une illusion

19 h — 21 h

C’est un jour dégagé (2017)

Directeur : María Vázquez

Durée/Pays : 14 min, Espagne

Synopsis : Une femme envisage de donner une conférence sur le célèbre écrivain de science-fiction Philip K. Dick. Tout semble être sa routine quotidienne, à l’exception d’un peu d’excitation à cause de l’événement. Mais au fil du temps, elle ne découvrira plus rien.

Gab (2018)

Directeur : Gazanfer Biricik

Durée/Pays : 10 min, France

Synopsis : Une journaliste accusée par son journal d’écrire un article sur une victime d’un attentat organise un entretien avec la sœur du défunt dans un pub.

Le photographe (2017)

Directeur : Bertrand Normand

Durée/Pays : 12 min, France

Synopsis : Une femme photographie des statues de dieux antiques dans les jardins du palais de Versailles. À travers son appareil photo, elle perçoit la présence d’une statue masculine qui s’anime et se cache autour d’elle.

Les Pipers (2013)

Directeur : Ammar Quteineh

Durée/Pays : 15 min, France

Synopsis : Un psychiatre de l’armée est déconcerté par le cas d’un soldat français qui revient de la guerre en Afghanistan et affirme qu’il est une usine. D’après la nouvelle de Philip K. Dick.

Tous les jours (2017)

Directeur : Philippe Orreindy

Durée/Pays : 14 min, France

Synopsis : Un chef d’entreprise subit l’influence psychologique perverse de son supérieur. Mais est-ce réel ou est-ce une hallucination causée par son angoisse ?

Les convoqués (2017)

Directeur : Mathias Couquet

Durée/Pays : 29 min, France

Synopsis : Paris, 1920. Quatre vétérans de la Grande Guerre tentent douloureusement de se remettre de cette terrible expérience. Mais pour eux, l’horreur ne fait que commencer. Car au milieu de leurs rêves, une entité sombre et sinistre s’est formée.

Questions et réponses sur le post-film :

La projection sera suivie d’une discussion approfondie avec les réalisateurs.

Courts métrages : Royaumes invisibles

21 h — 23 h

La baie (2017)

Directeur : Joris Laquittant

Durée/Pays : 23 min, France

Synopsis : Chaque année au solstice d’été, la baie se transforme en sable du désert et les marées s’arrêtent. Cette année, lorsqu’un chasseur est chargé de lutter contre les forces de la nature, rien ne se passe comme prévu.

Mimesis (2017)

Directeur : Patrick Lee

Durée/Pays : 4 min, USA

Synopsis : Rien n’est ce qu’il semble dans le cycle du monde naturel.

Le Flottement (2017)

Directeur : Philippe Gariepy

Durée/Pays : 15 min, Canada

Synopsis : Une femme atteinte de démence disparaît de sa maison de repos. Au cours de la perquisition, sa fille découvre de mystérieux indices.

Une forêt (2017)

Directeur : Thomas Geffrier

Durée/Pays : 15 min, France

Synopsis : Une jeune femme rencontre un couple lors d’une soirée privée et part avec elle, elle se retrouve piégée dans une sorte de zone crépusculaire où elle ne peut pas s’échapper.

Le démon du remix (2017)

Directeur : Hugues Sanchez

Durée/Pays : 44 min, France

Synopsis : Un remix surréaliste de Les Diaboliques (1955) réalisé par Henri Georges Clouzot.

Questions et réponses sur le post-film :

La projection sera suivie d’une discussion approfondie avec les réalisateurs et du premier prix du public.

Inoui (6 rue de l’Egalité, 59155 Fâches-Thumesnil, Lille, France)

Expérience de réalité virtuelle

19 h — 23 h

Eclipse (2018)

Directeur : Aymeric Favre

Durée/Pays : 40 min, France

Synopsis : Une expérience « hyperréalité » immersive et un aperçu du cinéma de demain. Contrairement à la plupart des expériences de réalité virtuelle dédiées au divertissement, cette exposition est un court métrage de science-fiction interactif enrichi par des effets physiques, une prise de conscience totale du corps et une totale liberté de mouvement.

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 :

L’Hybride (18 Rue Gosselet 59000, Lille, France)

Courts métrages : Les approches de l’eschaton

19 h — 21 h

Ceux qui peuvent mourir (2017)

Directeur : Charlotte Cayeux

Durée/Pays : 18 min, France

Synopsis : Une jeune fille de 15 ans entre dans un internat strict. Autour de ses élèves jouent et assistent aux cours avec les yeux fanés et la violence des superviseurs est visible à travers leur regard obséquieux. Un jour, elle rencontre un camarade de classe et comprend leur véritable destin.

SOMA (2018)

Directeur : Christel Morvan

Durée/Pays : 9 min, Belgique

Synopsis : Un hommage au « Brave New World » d’Aldous Huxley, qui montre les défis et les risques de la vie dans un monde de plaisir artificiel.

Cyborgs. Devrions-nous être meilleurs que nous sommes ? (2017)

Directeur : Victoria Sutton

Durée/Pays : 23 min, USA

Synopsis : La restauration des sens et des capacités humaines est presque universellement acceptée, mais le renforcement des capacités humaines au-delà des normes humaines est extrêmement controversé. Ce court documentaire explore cette question et ce que signifie être humain.

Fraktaal (2017)

Directeur : Julius Horsthuis

Durée/Pays : 4 min, Pays-Bas

Synopsis : Un monde dans les mondes.

17 décembre 2016

Directeur : Yuji Hariu

Durée/Pays : 15 min, Japon

Synopsis : Dans un avenir proche, une famille se trouve face à un dangereux secret sur leurs fils.

Metta Via (2017)

Directeur : Warren Flanagan

Durée/Pays : 10 min, Canada

Synopsis : Dans l’avenir, une jeune femme se réveille dans une salle mystérieuse ressemblant à un temple et doit déterminer son objectif.

Questions et réponses sur le post-film :

La projection sera suivie d’une discussion approfondie avec les réalisateurs.

Courts métrages : Le retour des ténèbres

21 h — 23 h

Refuge (2017)

Directeur : Daniel Andrew Wunderer

Durée/Pays : 10 min, Autriche

Synopsis : Un vagabond dans la friche cherche refuge dans une caravane abandonnée, où il découvre le cadavre d’un garçon aux blessures étranges.

MayDay (2016)

Directeur : Sébastien Vaniček

Durée/Pays : 13 min, France

Synopsis : Un homme sujet à des hallucinations violentes doit surmonter l’imminence de la mort lors de son vol d’extradition vers les États-Unis.

Je viens de l’avenir (2018)

Directeur : Dave Lojek

Durée/Pays : 4 min, Allemagne

Synopsis : Un homme rédige sa note de suicide mais constate qu’il y a plus de questions que de réponses.

Rabbid Jacob (2017)

Directeur : Donovan Alonso-Garcia

Durée/Pays : 22 min, France/Belgique

Synopsis : Deux météorites ont frappé Bruxelles. Jacob a peu de temps pour rétablir l’ordre et le moral dans les profondeurs d’une ville complètement perdue.

Restes et gauchers (2017)

Directeur : Raitis Abele

Durée/Pays : 15 min, Lettonie

Synopsis : Après des années de folie, un homme cherche son passé et confronte ses alter ego féminins et masculins.

Sound From The Deep (2017)

Directeur : Antti Laakso, Joonas Allonen

Durée/Pays : 29 min, Finlande

Synopsis : Un groupe de recherche international étudie les ressources naturelles de l’océan Arctique. Ils captent un étrange son sous-marin de l’extrême nord et commencent à le suivre jusqu’aux eaux inexplorées. Inspiré par les travaux de H.P. Lovecraft.

Questions et réponses sur le post-film :

La projection sera suivie d’une discussion approfondie avec les réalisateurs et du deuxième prix du public.

Inoui (6 rue de l’Egalité, 59155 Fâches-Thumesnil, Lille, France)

Expérience de réalité virtuelle

19 h — 23 h

Eclipse (2018)

Directeur : Aymeric Favre

Durée/Pays : 40 min, France

Synopsis : Une expérience « hyperréalité » immersive et un aperçu du cinéma de demain. Contrairement à la plupart des expériences de réalité virtuelle dédiées au divertissement, cette exposition est un court métrage de science-fiction interactif enrichi par des effets physiques, une prise de conscience totale du corps et une totale liberté de mouvement.

Des billets :

Pour acheter des passes au festival.