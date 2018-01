6 finalistes pour le Prix Polar en séries, remis à Quais du Polar

Il n'y a pas que le cinéma pour s'inspirer à outrance de la littérature : les séries s'y mettent aussi... Pour la quatrième année, à l’occasion du festival Quais du Polar, qui aura lieu du 6 au 8 avril 2018, le Prix « Polar en séries » récompensera un roman noir ou polar francophone pour ses qualités propres et son potentiel d’adaptation en série télévisée.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le Prix « Polar en séries » a été conçu avec le soutien de la SCELF — Société Civile des Éditeurs de Langue Française, société de droits d’auteur, qui gère les droits d’exploitation dérivée des œuvres adaptées au cinéma, à la télévision, à la radio ou au théâtre et qui a lancé un appel à candidatures. Cet appel a suscité beaucoup d’intérêt auprès des éditeurs avec 60 candidatures de livres proposées.

Un comité de présélection composé de membres de Quais du Polar, de Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, d’Initiative Film, partenaires de la première heure, de scénaristes issus du CEEA (Conservatoire Européen des Écritures Audiovisuelles) et de critiques issus de l’ACS (Association des Critiques de Séries), a étudié les ouvrages et établi une liste de 6 finalistes :

Le suivant sur la liste, Manon Fargetton, Éditions Rageot, 2017

Plus jamais seul, Caryl Ferey, Éditions Gallimard, 2018

L’avocat, Laurent Galandon, Frank Giroud, Frédéric Volante, Collection Troisième Vague, Éditions Le Lombard, 2015, 2016, 2017

La chance du perdant, Christophe Guillaumot, Éditions Liana-Lévi, 2017

Que la guerre est jolie !, Christian Roux, Éditions Payot et Rivages, 2018

Justice soit-elle, Marie Vindy, Éditions Plon, 2017

Le jury, composé de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, est chargé de départager ces 6 ouvrages et de désigner parmi eux le roman ou la BD qui fournirait le meilleur scénario pour une série télévisée : Salma Belabes, Rédactrice en chef, Écran Total, Quoc Dang Tran, Scénariste (Le bureau des légendes, Nox, Kaboul Kitchen, Intrusion, Dix pour cent...), Quitterie Gausserès, Productrice Fiction TV, Nord Ouest, Isabelle Huige, Chargée de programmes, Unité Fiction, Arte France, Véra Peltekian, Responsable de projet Fiction, en charge des relations avec les talents, Canal Plus, Pierre Sérisier, Journaliste, créateur du blog Le Monde des Séries et membre de l’A.C.S (Association des Critiques de Séries), Thierry Sorel, Directeur de la fiction et Producteur, Fédération Entertainment, Joachim de Vasselot, Conseiller de programmes, Unité Fiction, France Télévision.

Ce prix « Polar en Séries » sera remis à Lyon lors du festival Quais du Polar, le vendredi 6 avril 2018 pendant les rencontres professionnelles « Polar Connection ». Les ouvrages finalistes feront l’objet d’une présentation sous forme de pitchs par leurs éditeurs avant la remise du prix à l’auteur. Il sera également remis en présence du public, lors de la remise de l’ensemble des prix décernés par le festival.



