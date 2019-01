6 finalistes pour le Prix Polar en séries

Pour la cinquième année, à l’occasion du festival Quais du Polar, qui aura lieu du 29 au 31 mars 2019, le Prix « Polar en séries » récompensera un roman noir ou polar francophone pour ses qualités propres et son potentiel d’adaptation en série télévisée.







Le Prix « Polar en séries » a été conçu avec le soutien de la SCELF – Société Civile des Éditeurs de Langue Française, société de droits d’auteur, qui gère les droits d’exploitation dérivée des œuvres adaptées au cinéma, à la télévision, à la radio ou au théâtre et qui a lancé un appel à candidature. Près de 70 candidatures de livres ont été proposées.



Un comité de pré-sélection s’est alors chargé d’étudier les ouvrages d'en retenir six. Ce comité est composé de membres de Quais du Polar, d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, d’Initiative Film, partenaires de la première heure, de scénaristes issus du CEEA (Conservatoire Européen des Écritures Audiovisuelles) et de critiques issus de l’ACS (Association des Critiques de Séries).



Voici la liste des 6 ouvrages sélectionnés :



Irons de Tristan Roulot et Luc Brahy, Éditions Le Lombard, 2019

Le parfum d’Adam de Jean-Christophe Ruffin, Éditions Flammarion, 2007

Le Signal de Maxime Chattam, Éditions Albin Michel, 2018

Les mafieuses de Pascale Dietrich, Éditions Liana Levi, 2019

Parfois c’est le diable qui vous sauve de l’enfer de Jean-Paul Chaumeil, Éditions Le Rouergue, 2018

Racket de Dominique Manotti, Éditions les Arènes, 2018



Ce prix « Polar en Séries » sera remis à Lyon lors du festival Quais du Polar, le vendredi 29 mars 2019 pendant les rencontres professionnelles « Polar Connection ». Initiées en 2014, « Polar Connection » rassemblent différents professionnels du livre et de l’image, nationaux et internationaux, pour célébrer l’attrait et la vitalité du genre polar.



Les ouvrages finalistes feront l’objet d’une présentation sous forme de pitchs par leurs éditeurs avant la remise du prix à l’auteur. Il sera également remis en présence du public, lors de la présentation de l’ensemble des prix décernés par le festival.