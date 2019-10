6 livres en finale pour le Prix Lycéen - Lire l'Économie 2019

Le Prix Lycéen — Lire l'Économie est l'occasion, pour les élèves, de se familiariser avec la littérature économique, mais aussi d'échanger et d'exercer leur esprit critique, par une réflexion sur l'intérêt des ouvrages consultés. La participation au prix peut s'ancrer dans une démarche pédagogique particulière, ou faire l'objet d'un projet de classe.Jean-Luc Buchalet et Christophe Prat, Le futur de l'Europe se joue en Afrique, Éditions EyrollesPhilippe Chalmain, Une brève Histoire économique d'un long XXe siècle, Éditions François BourinPierre Demoux, L'Odyssée de la basket, comment les sneakers ont marché sur le monde, Éditions La TengoClaire Fumat, Maud Hopsie, Toute l'éco en BD, 2. Le marché, concurrence pure et parfaite, Éditions La Boîte à bulles/BelinDjibril Morissette-Phan, Tristan Roulot, Crypto monnaie, le futur de l'argent, Éditions Le LombardFibretigre, Héloïse Chochois, Arnold Zephir, Intelligences artificielles, miroirs de nos vies, Éditions DelcourtLa remise de prix a lieu lors de la Journée du Livre d'Économie, organisée à Paris par le ministère de l'Économie et des Finances en partenariat avec l'association Lire la Société le 18 décembre prochain, parallèlement à la remise du Prix du Livre d'Économie.