6 livres encore en lice pour le Man Booker Prize 2018

En juillet dernier, le Man Booker Prize avait secoué le monde de l'édition britannique en retenant un « roman graphique » — une BD, en somme — dans sa première liste de livres sélectionnés. Quelques semaines plus tard, ils ne sont plus que 6 titres à concourir pour la récompense, une des plus réputées outre-Manche. Et Sabrina, la BD de Nick Drnaso, n'en fait plus partie...

Les 6 ouvrages qui persistent dans la liste du Man Booker sont :

Anna Burns, Milkman (Faber)

Esi Edugyan, Washington Black (Serpent's Tail)

Daisy Johnson, Everything Under (Jonathan Cape)

Rachel Kushner, The Mars Room (Jonathan Cape) (Paru chez Stock sous le titre Le Mars Club )

Richard Powers, The Overstory (William Heinemann) (Paru au Cherche midi sous le titre L'Arbre-Monde )

Robin Robertson, The Long Take (Picador)

Trois auteurs sont originaires du Royaume-Uni, deux des États-Unis et un seul du Canada. Pour rappel, le Man Booker récompense chaque année un auteur, peu importe sa nationalité, tant que son livre est écrit en anglais et publié au Royaume-Uni ou en Irlande.

« Nos six livres finalistes sont des miracles d'invention stylistique. Dans chacun, la langue occupe une place centrale. Et pourtant, à tous les égards, ils sont remarquablement différents et explorent une multitude de sujets couvrant l'espace et le temps. De l'Irlande à la Californie, de la Barbade à l'Arctique, ils habitent des mondes auxquels tout le monde n'a pas accès, mais qui peuvent tous nous rendre plus grands », a souligné Kwame Anthony Appiah, à la tête des jurés.

Daisy Johnson, à l'âge de 27 ans, est la plus jeune auteure jamais nommée dans la « shortlist » du Man Booker Prize.

Le nom du lauréat ou de la lauréate sera connu le 16 octobre prochain.