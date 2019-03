6 livres sélectionnés pour le 2e Prix du Roman d’Écologie

La sélection du Prix du Roman d'Écologie est la suivante : Taqawan , Éric Plamondon, Quidam, 2018La Guérilla des animaux, Camille Brunel, Alma, 2018Le Corps des bêtes, Audrée Wilhelmy, Grasset, 2018Chien-Loup, Serge Joncour, Flammarion, 2018Mort d’un cheval dans les bras de sa mère, Jane Sautière, Verticales, 2018Le Traquet kurde, Jean Rolin, P.O.L, 2018« De la saga du saumon et des indiens Micmacs, à l’animal sauvage ou hybride, de nos métamorphoses rêvées en ourse ou en grue à la rage destructrice qui habite un jeune vegan qui tue ceux qui tuent les bêtes, de la relation intime avec les animaux qui partagent la vie à la passion systématique de l’ornithologue, les 6 romans en lice témoignent de l’enchevêtrement entre le sort du monde et les destins individuels », indique le jury.Le Prix du Roman d’ Écologie est organisé par l’Association du Prix du Roman d’ Écologie dont Lucile Schmid est la présidente, Dalibor Frioux le trésorier et Rémi Baille le secrétaire.