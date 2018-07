6 livres sélectionnés pour le Prix du Cercle Montherlant – Académie des beaux-arts

Le Prix du Cercle Montherlant – Académie des beaux-arts, créé en 2002, récompense chaque année l’auteur d’un livre d’art composé en langue française. Le jury de la récompense, à l'issue de sa réunion de présélection des ouvrages le mercredi 20 juin 2018, livre une liste de 6 ouvrages en lice.

L’appréciation du jury repose sur une appréhension globale (éditoriale, illustrative, rédactionnelle) des ouvrages consacrés à l’art, sous son acceptation la plus large — disciplines ou objets artistiques, études thématiques, monographies, etc. D’un montant de 10.000 €, le Prix est réparti depuis 2016 entre l’auteur (8000 €) et l’éditeur (2000 €) ; il est entièrement financé par Monsieur Jean-Pierre Grivory, Président Directeur Général de la Société « Parfums Salvador Dali ».

La sélection est la suivante :

Joseph-Benoît Suvée (1743-1807) de Sophie Join-Lambert et Anne Leclair, aux Éditions Arthena

Georges de la Tour. Le maître des nuits de Robert Fohr, aux Editions Cohen & Cohen

Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire de Pierre Wat, aux Éditions Hazan

Voir la musique de Florence Gétreau, aux Editions Citadelles & Mazenod

Peindre le rêve de Daniel Bergez, aux Editions Citadelles & Mazenod

Peintres photographes de Michel Poivert, aux Editions Citadelles & Mazenod



Le jury rassemble M. Jean Cortot, membre de l’Académie des beaux-arts, Président du jury, M. Laurent Petitgirard, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, M. Patrick de Carolis, Président de l’Académie des beaux-arts, directeur du Musée Marmottan Monet, M. Adrien Goetz, membre de l’Académie des beaux-arts, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ancien ministre, M. Francis Baillet, Président du Cercle Montherlant, M. Olivier Dassault, député de l’Oise, artiste, M. Jean-Pierre Grivory, Président Directeur Général de la Société « Parfums Salvador Dali », Mme Dina Kawar, ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie au Conseil de sécurité, Mme Nathalie Obadia, galeriste, Mme Maryvonne Pinault, mécène et collectionneur, M. François-Xavier de Sambucy de Sorgue, Président du Cercle Montherlant et Co-Président du jury, M. Edward Vignot, historien d’art.

L’attribution du prix aura lieu au mois d’octobre ; il sera remis sous la Coupole du Palais de l’Institut de France le 21 novembre lors de la Séance solennelle de l’Académie des beaux-arts.