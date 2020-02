6 ouvrages en lice pour le Prix Le goût des sciences

La sélection est la suivante :Ce prix distingue un ouvrage permettant à un public de non-spécialistes de comprendre certaines avancées, recherches et découvertes scientifiques ainsi que leur impact sur le monde environnant.Botaniste, de Marc Jeanson et Charlotte Fauve, GrassetL'abominable secret du cancer, Frédéric Thomas et Pascal Pujol, HumenSciencesLe bug humain, Sébastien Bohler, Robert LaffontCe prix récompense un ouvrage littéraire destiné à un public de 9-13 ans, permettant de se familiariser avec les questions scientifiques.L'incroyable destin de Stephen Hawking qui perça les mystères de l'Univers, Alexandre Franc et Samir Senoussi, Bayard JeunesseOcéans : et comment les sauver, Amandine Thomas, SarbacaneQuand la Nature bouleverse l'Histoire, Sylvie Baussier, Clémence Dupont, Gulf StreamLe jury du prix est composé chaque année de personnalités et experts du monde scientifique. Il sélectionne et élit les meilleurs ouvrages en fonction de la justesse des données, de la créativité dans la conception des supports, de l'originalité des sujets ou des approches pédagogiques.Les lauréats seront connus lors du salon du livre de Paris, le 20 mars prochain.