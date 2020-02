6 ouvrages sélectionnés pour le Prix international de la fiction arabe

La sélection est la suivante :The Tank, Alia Mamdouh, Irak, Al-MutawassitThe Spartan Court, Abdelouahab Aissaoui, Algérie, Dar MinThe Russian Quarter, Khalil Alrez, Syrie, Difaf PublishingThe King of India, Jabbour Douaihy, Liban, Dar Al SaqiFirewood of Sarajevo, Said Khatibi, Algérie, Al-IkhtilefFardeqan – the Detention of the Great Sheikh, Youssef Ziedan, Égypte, Dar al-ShoroukChaque auteur de cette liste recevra 10.000 $, et le lauréat recevra 50.000 $, ainsi qu'un financement de la traduction de son livre en anglais, pour en assurer une large diffusion et d'autres traductions.Le jury du Prix international de la fiction arabe 2020 réunit Muhsin al-Musawi, Pierre Abi Saab, Reem Magued, Amin Zaoui et Viktoria Zarytovskaya.En 2019, Hoda Barakat avait remporté le Prix international de la fiction arabe pour son livre The Night Mail (Dar al-Adab).