6 révélations et 4 livres jeunesse : Cultura dévoile sa sélection Talents

Pour sa 16e édition l’enseigne Cultura, présente sa sélection des 6 révélations romans de la rentrée littéraire. Le comité de lecture a également été séduit par 4 auteurs jeunesse dont les ouvrages sont déjà en librairie.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Des talents prometteurs qui seront accompagnés et mis en avant tout au long de l’année dans les 88 magasins français : présence de leurs ouvrages en rayon, en ligne et dans les supports promotionnels de Cultura et organisation de dédicaces en magasins.

Delphine de Vigan (Renaudot et Goncourt des Lycéens 2015), Adrien Bosc (Grand prix du roman de l’Académie française 2014), Gaël Faye (Goncourt des lycéens 2016), Leïla Slimani (Goncourt 2016), Guy Boley (Prix Françoise Sagan 2017)… tous ces auteurs plébiscités par la critique et le public ont initialement été repérés par les libraires de l’enseigne en amont des rentrées littéraires.

Cette année encore, le président du jury, Gilles Legardinier, et un comité de lecture de 500 participants (libraires et collaborateurs Cultura, blogueuses, booktubeuses ainsi que 150 clients) ont plongé dans près de 175 romans pour n’en retenir que 6 aux titres forts et puissants, révélateurs de plumes talentueuses :

Le malheur du bas d’Inès Bayard (Éditions Albin Michel)

d’Inès Bayard (Éditions Albin Michel) Frère d’âme de David Diop (Éditions du Seuil)

de David Diop (Éditions du Seuil) Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu (Éditions Actes Sud)

de Nicolas Mathieu (Éditions Actes Sud) L’âge d’or de Diane Mazloum (Éditions JC Lattès)

de Diane Mazloum (Éditions JC Lattès) Le roi chocolat de Thierry Montoriol (Éditions Gaïa)

de Thierry Montoriol (Éditions Gaïa) Le dernier bain de Gwenaële Robert (Éditions Robert Laffont)

Que les plus jeunes se rassurent : quatre Talents Jeunesse ont également été désignés par des libraires, des enfants, mais aussi des orthophonistes, des bibliothécaires, des psychologues. (NB : ActuaLitté a rajouté le nom des traducteurs, aucun n'était présent dans cette sélection d'ouvrages pourtant, exclusivement étrangers. Après la sélection Fanc, cela commence à devenir une vilaine manie)



3 ans et + : C’est à moi de Anuska Allepuz, Éditions Mango Jeunesse – traduction Caroline Fait

de Anuska Allepuz, Éditions Mango Jeunesse – traduction Caroline Fait 5 ans et + : La nuit et le petit garçon de Louise Greig et Ashling Lindsay, Éditions Gallimard Jeunesse - traduction Marie Ollier

de Louise Greig et Ashling Lindsay, Éditions Gallimard Jeunesse - traduction Marie Ollier 8 ans et + : Mes voisins les Goolz T.1 de Gary Ghislain, Éditions du Seuil – traduction Isabelle Perrin

de Gary Ghislain, Éditions du Seuil – traduction Isabelle Perrin 12 ans et + : 54 minutes de Marieke Nijkamp, Éditions Hachette Romans – traduction Valérie Drouet

Les 6 Talents Romans et 4 Talents Jeunesse seront présentés lors d’une conférence de presse le mardi 11 septembre à la Maison de l’Amérique Latine (75007 Paris).