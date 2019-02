6 romans encore dans la course pour le Prix international de la fiction arabe

Les ouvrages de la sélection sont les suivants :Hoda Barakat, The Night Mail, Liban, Dar al-Adab ( Courrier de nuit, traduit par Philippe Vigreux chez Actes Sud )Adel Esmat, The Commandments, Égypte, Kotob KhanInaam Kachachi, The Outcast, Irak, Dar al-JadidShahla Ujayli, Summer with the Enemy, Syrie, Difaf PublishingKafa Al-Zou’bi, Cold White Sun, Jordanie, Dar al-AdabMohammed Al-Maazuz, What Sin Caused her to Die?, Maroc, Cultural Book CentreLe jury du Prix international de la fiction arabe 2019 rassemble Charafdin Majdolin, Fowziyah AbuKhalid, Zulaikha Aburisha, Zhang HongYi et Latif Zeitouni.En 2018, Ibrahim Nasrallah avait remporté le Prix international de la fiction arabe pour son livre The Second War of the Dog (Arab Scientific Publishers).