6 romans sélectionnés pour le Prix international de la fiction en arabe

L'International Prize for Arabic Fiction (IPAF) ou Prix international de la fiction en arabe, a révélé le nom des 6 auteurs sélectionnés pour la shortlist, en lice pour cette récompense considérée comme la plus importante du monde arabe. Rappelons que le prix est dotée à hauteur de 110.000 $ par les Émirats arabes unis.

Le jury de cette édition 2018 rassemble Inam Bioud, traducteur, romancier et poète algérien, Jamal Mahjoub, écrivain anglo-soudanais, Mahmoud Shukair, nouvelliste et romancier palestinien et Barbara Skubic, auteure et traductrice slovène. Le jury est présidé par Ibrahim Al Saafin, dramaturge, romancier et critique jordanien.



Les 6 auteurs sélectionnés pour la shortlist du Prix international de la fiction en arabe recevront chacun 10.000 $, et 50.000 $ supplémentaires iront à l'auteur du roman lauréat. Par ailleurs, son roman recevra une aide financière pour être traduit en anglais.



Pour cette sélection, deux premiers romans ont été retenus : ceux d'Aziz Mohammed et de Shahad Al Rawi. L'ouvrage de ce dernier a d'ailleurs été traduit en anglais et sera publié en juin par Oneworld. Voici les 6 auteurs retenus :



– Amir Tag Elsir, Flowers Consumed by Fire (Soudan), Dar Al Saqi

– Aziz Mohammed, The Critical Case of "K" (Arabie saoudite), Dar Tanweer, Lebanon

– Dima Wannous, The Frightened Ones (Syrie), Dar al-Adab

– Ibrahim Nasrallah, The Second War of the Dog (Palestine), Arab Scientific Publishers

– Shahad Al Rawi, Baghdad Clock (Irak), Dar al-Hikma, London

– Walid Shurafa, Heir of the Tombstones (Palestine), Al Ahlia



Le gagnant du prix 2018 sera annoncé lors d'une cérémonie à l'hôtel Fairmont Bab Al Bahr à Abu Dhabi le 24 avril, la veille de la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi. L'année dernière, le prix a été remporté par Mohammed Hasan Alwan.