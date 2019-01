6 titres en lice pour le Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art

Pour la quatrième année consécutive, en partenariat avec l'association Cocktail & Culture et la Librairie Fontaine Haussmann, Drouot met à l’honneur le livre d’art dans toute sa diversité. La 4ème Librairie Éphémère de Drouot et la remise du Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art 2019 auront lieu le jeudi 21 février 2019.









Créé en 2015 par le Groupe Drouot, le Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art récompense un livre d'art. Il est remis à l'Hôtel Drouot à l'occasion d'une Librairie Éphémère proposant une sélection d'ouvrages d'art récents pouvant être dédicacés par leurs auteurs.



Le jury, présidé par Jean-Marie Rouart, de l'Académie Française, rassemble des personnalités du monde littéraire et artistique. Il est composé de : Patrick de Carolis, Nicolas Chaudun, Adrien Goetz, Gilles Martin-Chauffier, Catherine Pégard, Véronique Prat, Patrick Poivre d’Arvor, Clémentine Portier-Kaltenbach, Pierre Rosenberg, et Thierry Sarmant.



Le Prix sera remis à 20h30 par le président et les membres du jury, en présence de Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement. La sélection des ouvrages a été assurée par les membres du jury, le comité de lecture des Librairies Fontaine et la rédaction de La Gazette Drouot.



Les ouvrages en lice cette année :



Delacroix, La liberté d’être soi, Dominique de Font-Réaulx, Cohen & Cohen

Ancienne directrice du musée Delacroix, aujourd’hui directrice de la médiation et de la programmation culturelle au Musée du Louvre, Dominique de Font-Réaulx consacre une importante monographie à Eugène Delacroix, à l’occasion de la rétrospective du peintre au musée du Louvre en 2018. Cet ouvrage révèle la richesse de l’œuvre de l’artiste, chef de file de la génération romantique qui incarne le renouveau de la peinture dans les années 1820. Il fut également tenté par l’écriture, qu’il pratiqua tout au long de sa vie.



Charles et Marie-Laure de Noailles, Mécènes du XXe siècle, Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne, Bernard Chauveau

Écrit par Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne, chercheurs et commissaires d’exposition de la Villa Noailles à Hyères, cet opus rend hommage à Charles et Marie-Laure de Noailles, célèbre couple de mécènes. Leur résidence, « la Villa Noailles », construite par Robert MalletStevens, accueille des meubles de Pierre Chareau ainsi que des œuvres de Sonia Delaunay, Man Ray ou Alberto Giacometti, et devient le lieu emblématique de la modernité de l’entre-deux-guerres.



Château de Villette, Fastes d’un décor à la française, Guillaume Picon, Flammarion

Guillaume Picon, historien et commissaire d’exposition, met en lumière l’héritage intellectuel et culturel du château de Villette. L’auteur avait consacré un ouvrage au château de Versailles en 2011, puis au château de Fontainebleau en 2015. Les 248 pages de cette nouvelle étude, richement illustrées par les photographies de Bruno Ehrs, rendent hommage à ce monument édifié à la fin du XVIIe siècle, d’après les plans de Jules Hardouin-Mansart, premier architecte de Louis XIV.



Mucha & l’Art Nouveau, Philippe Thiébaut, Chêne

Philippe Thiébaut, conservateur en chef du musée d’Orsay et spécialiste de l’Art Nouveau, nous plonge dans l’univers d’Alphonse Mucha, artiste emblématique du mouvement. Cette période artistique, qui s’appuie sur l’esthétique des lignes courbes et une étude minutieuse de la nature, nous est présentée à travers la diversité de la production de l’artiste - peintures, affiches, photographies, objets d’art, etc. -, alors que la rétrospective qui lui a été consacrée au musée du Luxembourg se clôture.



Napoléon, L’art en majesté, Christophe Beyeler, Éditions de Monza

Christophe Beyeler, conservateur du patrimoine au musée national du Château de Fontainebleau et chargé du musée Napoléon Ier, consacre une monographie abondamment illustrée aux collections du souverain. Spécialiste de l’Empire et de la peinture d’Histoire, l’auteur s’intéresse à l’étude de l’image et de son impact. Il explore notamment la manière dont Napoléon imposa sa marque par le biais des arts.



Montparnasse 1900- 1930 : Art Nouveau – Art Déco, Maurice Culot, AMM Éditions

Maurice Culot, architecte et grand spécialiste de l’Art Nouveau et de l’Art Déco, nous offre un panorama de cette riche période artistique qui marqua le paysage urbain dès la fin du XIXe siècle. Les photographies de France de Griessen dévoilent les réalisations d’Henri Sauvage, Michel Roux-Spitz ou encore Louis Sue, et bien d’autres artistes qui formèrent un cercle artistique fécond, en particulier dans le quartier de Montparnasse.