6 titres en lice pour le Prix Marcel Pagnol 2019

La Californie, Bruno Masi (JC Lattès)

Les amers remarquables, Emmanuelle Grangé (Arléa)

Rue des pâquerettes, Mehdi Charef (Hors d’atteinte)

Tu n’as pas de cœur…, Christine Jordis (Albin Michel)

Cette année, le jury, présidé par Daniel Picouly, rassemble Mohammed Aïssaoui, Grégoire Delacourt, Franck Duval, Guy Goffette, Floryse Grimaud, Dominique Guiou, Karin Hann, Stéphanie Janicot, Nicolas Pagnol, Jean-Noël Pancrazi, et Colombe Schneck.Les six titres en lice sont les suivants :Nicolas Pagnol, petit fils de Marcel Pagnol et directeur des affaires Pagnol, est membre du jury du Prix. Il en finance la dotation qui est de 3000 €.L’année dernière, le prix avait récompensé Colombe Schneck pour Les Guerres de mon père aux Éditions Stock.