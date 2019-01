6e prix des Lecteurs de l'Escale du livre et rencontres littéraires 2019

Pour sa 6e édition du Prix des lecteurs, L’Escale du livre invite les lecteurs de Bordeaux et de ses environs pour des rencontres avec les auteurs en lice et des lectures.





La remise du Prix des lecteurs se fera lors de L’Escale du livre, festival littéraire et salon du livre, dont la 17e édition aura lieu du 5 au 7 avril prochains. L’événement littéraire annuel animera la métropole bordelaise avec plus de 130 auteurs et illustrateurs français et étrangers, des auteurs reconnus, des lectures, rencontres, ateliers, performances et spectacles, des rendez-vous pour la jeunesse ainsi qu’un village littéraire réunissant 11 librairies indépendantes, plus de 60 maisons d’édition et 200 éditeurs représentés. En septembre dernier, l’association bordelaise L’Escale du livre dévoilait les 5 romans sélectionnés pour la 6e édition du Prix des Lecteurs : Là où les chiens aboient par la queue, Estelle-Sarah Bulle (Liana Levi), Frère d’âme , David Diop (Seuil), Ma dévotion, Julia Kerninon (Le Rouergue), Les poteaux étaient carrés, Laurent Seyer (Finitude), Pense aux pierres sous tes pas, Antoine Wauters (Verdier), un événement qui ponctue la nouvelle année de rendez-vous littéraires sur Bordeaux et sa métropole.- Rencontres avec Julia Kerninon autour de Ma dévotion (Le Rouergue)Vendredi 11 janvier : 18H30 - Médiathèque du Bois Fleuri, Lormont (1, rue Lavergne)Samedi 12 janvier : 11H - Médiathèque Assia Djebar de Blanquefort (4, rue du Docteur Castéra) & 15H - Médathèque de Podensac (12 Rue Maréchal Leclerc Hauteclocque)- Lectures par le comédien Jérôme Thibault : mardi 15 janvier à 15H au Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux (121, rue de la Béchade - Salle de l'ancienne cafétéria)- Rencontres avec Antoine Wauters autour de Pense aux pierres sous tes pas (Verdier)Vendredi 18 janvier : 19H - Médiathèque d'Andernos les Bains (Esplanade du Broustic)Samedi 19 janvier : 15H - Librairie de Corinne à Soulac sur mer (7 Rue André Leroux)La remise du Prix des lecteurs se fera lors de L’Escale du livre, festival littéraire et salon du livre, dont la 17e édition aura lieu du 5 au 7 avril prochains. L’événement littéraire annuel animera la métropole bordelaise avec plus de 130 auteurs et illustrateurs français et étrangers, des auteurs reconnus, des lectures, rencontres, ateliers, performances et spectacles, des rendez-vous pour la jeunesse ainsi qu’un village littéraire réunissant 11 librairies indépendantes, plus de 60 maisons d’édition et 200 éditeurs représentés.

Une autre rencontre aura lieu avec l'auteur américain André Aciman le 14 février à 18h30 au Théâtre L'Inox à Bordeaux. L'auteur de Call me by your name (traduit par Jean-Pierre Aoustin), cette chronique douce-amère de l'éveil d'un jeune homme à l'homosexualité, qui fut porté par l’adaptation cinématographique réalisée par Luca Guadagnino et récompensée aux Oscars, aura l'occasion de présenter son nouveau roman : Les variations sentimentales (Grasset).