7 livres sélectionnés pour le Prix de la liberté intérieure

La sélection est la suivante :Éclats de vie de Blanche Streb (éditions de l'Emmanuel)Fragments de paradis de Daniel Tammet (Arènes)Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien de Jacqueline Kelen (Cerf)Le Dieu des abîmes d'Isabelle le Bourgeois (Albin Michel)Simon à la croisée des chemins d'André Querton (Mardaga)Je suis partie pour vivre d'Irène Josiane Ngouhada (Tallandier)Frère Laurent de la Résurrection : le cordonnier de Dieu de Denis Sureau (Artège)Le Prix de la liberté intérieure récompense un livre (essai, récit, biographie ou fiction), qui aide à croire, à penser et à vivre librement.Le jury de l'édition 2020 réunit Catherine Lalanne, rédactrice en chef du magazine Le Pèlerin, présidente du jury, Constance de Bonnaventure, chroniqueuse Culture au Jour du Seigneur, Monique Louvet, téléspectatrice, Sophie Fuchs, représentant le journal Ouest-France, Malonda Mombo, libraire à La Procure, Paris, Loïc Joncheray, libraire à La Procure, Lyon, et Bernard Senelle, administrateur du CFRT et dominicain.Le nom du lauréat ou de la lauréate sera connu le 15 mai prochain, avant une remise du prix le 19 mai. L'année dernière, la récompense avait salué À Philémon, d'Adrien Candiard , publié par les éditions du Cerf.