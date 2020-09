7 livres sélectionnés pour le Prix de la littérature arabe 2020

La sélection 2020 est la suivante :Mauvaises herbes de Dima Abdallah (Liban), Sabine WespieserLes Jango (traduit de l'arabe par Xavier Luffin) d'Abdelaziz Baraka Sakin (Soudan), ZulmaLa langue maudite de Madi Belem (Maroc), PlonL'invité des Médicis de Carole Dagher (Liban), Philippe ReyN'appelle pas, il n'y a personne (traduit de l'arabe par Philippe Vigreux) de Youssef Fadel (Maroc), Actes SudUne baignoire dans le désert de Jadd Hilal (Palestine), ElyzadLe dernier Syrien d'Omar Youssef Souleimane (Syrie), FlammarionLe jury se réunira à l’automne sous la présidence de Pierre Leroy, cogérant de Lagardère SCA, pour délibérer et désigner le ou la lauréate de la nouvelle édition du Prix de la littérature arabe. Celui-ci sera annoncé et remis à l’Institut du monde arabe à l’occasion d’une cérémonie qui se déroulera début novembre 2020, en présence de Jack Lang, président de l’IMA.Depuis sa création par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe, le Prix de la littérature arabe a été remis à Jabbour Douaihy (Liban) en 2013, à Mohamed al-Fakharany (Égypte) en 2014, à Mohammed Hasan Alwan (Arabie-saoudite) en 2015, à Inaam Kachachi (Irak) en 2016, à Sinan Antoon (Irak) en 2017, à Omar Robert Hamilton (Égypte) en 2018 et à Mohammed Abdelnabi (Égypte) en 2019 pour son roman La Chambre de l’araignée (Actes Sud / Sindbad).